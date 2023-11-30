В Бишкеке продолжают строить канализацию: на очереди жилой массив Дордой

В столице Киргизии Бишкеке продолжается строительство канализации в жилом массиве Дордой. В конце ноября 2023 года управление капитального ремонта города доложило о возведении насосной станции, сообщает портал АКИPress.

Общая протяженность канализационной сети составляет 10,1 километр. Для строительства коммунальщики выбрали безнапорные хризотилцементные трубы. Они позволяют в короткое время провести большой объем работ с расчетным сроком эксплуатации от 25 лет до 35 лет. Хризотилцементные трубы устойчивы к температурной нагрузке, в частности, выдерживают многочисленные циклы заморозки и оттаивания, что особенно важно в резко-континентальном климате Чуйской долины. При средней летней температуре около 25°С, а зимней -2°С, нередки случаи, когда летом термометр показывает +40°С, а зимой -30°С. Ремонт хризотилцементных труб проводится также быстро, как и монтаж — они не требуют сварки, дополнительных мер по обеспечению теплоизолирующих прокладок и подготовки почвы. Хризотилцемент сам по себе является естественным теплоизолирующим материалом, что используется при прокладке систем водоснабжения — там, правда, используются уже напорные хризотилцементные трубы. Также важна и экономическая составляющая, поскольку для Киргизии, как и многих стран Средней Азии, масштабные инфраструктурные проекты являются ощутимой нагрузкой на бюджет местной администрации. Хризотилцементные строительные материалы являются одним из наиболее распространенных и доступных решений на рынке России и стран ближнего зарубежья.

Нынешнее строительство канализации в Бишкеке является частью глобального расширения городской инфраструктуры, которое идет еще с 2020 года. По словам местных жителей, они наконец получили возможность пользоваться центральным водоснабжением, что долгие годы казалось недоступной роскошью. Государство прокладывало центральную линию труб, а жители в свою очередь подключали дома за свой счет. По словам подрядчика государственных служб, жители столицы Киргизии были так рады благам цивилизации, что встречали коммунальщиков горячими обедами, когда те приходили проводить работы. «Во дворе все удобства, воды не было, вот недавно воду провели, канализации не было, теперь и ее проводят. В первую очередь ванну поставлю, удобства чтоб были. Обычно ходим вон в баню», – радовался тогда житель Бишкека Бакыт Зарлыков.