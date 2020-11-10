В Боровске открыли памятник протопопу Аввакуму

В честь празднования 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума состоялось торжественное открытие памятника в городе Боровске (Коммунистическая ул., 63). Памятник создан и установлен на средства мецената Кондрашова Сергея Сергеевича. Автором проекта стал заслуженный художник России, скульптор Олег Иванович Молчанов.

Установка памятника — это большое событие не только для боровчан, но и для всех людей, знающих и почитающих историю Российского Государства и русской словесности. Боровск был выбран не случайно, город является одним из старейших центров старообрядчества и местом, непосредственно связанным с историей жизни протопопа Аввакума. Теперь памятник, высотой 3,7 метра, выполненный из бронзы, возвышается на гранитном постаменте в благоустроенном сквере рядом с Храмом Покрова Пресвятой Богородицы.

«Это исторический день для нас, поистине историческое событие, к которому мы начали готовиться несколько лет назад. Этот город освящен стопами священномученика Аввакума. Эта земля знала многих, кто хотел сломить святую веру, мы не дрогнули и сохраняем традиции, которые ценой жизни отстояли наши предки, начиная с самого протопопа», — отметил Глава Русской Православной Старообрядческой Церкви Митрополит Корнилий.

«Протопоп Аввакум известен не только как священномученик, но и как один из основателей российской словесности. И это очень важная и непростая миссия — нести людям слово. Без слова нет веры, без слова нет знаний. То, что в юбилей со дня рождения протопопа Аввакума памятник установлен на этой святой земле, в духовном и культурном центре России — Боровске, это большая честь и историческая справедливость», — отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие: делегация Русской Православной Старообрядческой Церкви во главе с митрополитом Московским и всея Руси Корнилием, губернатор Калужской области Владислав Валерьевич Шапша, главный советник Департамента по взаимодействию с религиозными объединениями Управления по внутренней политике Администрации Президента РФ Александр Александрович Терентьев, временно исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования «Боровский район» Николай Александрович Калиничев, меценат Сергей Сергеевич Кондрашов, подаривший памятник городу, скульптор Молчанов Олег Иванович, представители старообрядческой общины и жители города Боровска.