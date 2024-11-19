В Челябинске обсудили внедрение семейных корпоративных программ

Экономика
19 ноября 2024

В Челябинске состоялся Русский экономический форум, в рамках которого прошло обсуждение текущих реалий отечественного рынка труда. Для участия в круглом столе его организаторы пригласили гендиректора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова, депутата Госдумы РФ Станислава Наумова, министра образования и науки Челябинской области Виталия Литке, гендиректора АО «АЗ «Урал» Павла Яковлева, директора девелоперского холдинга «Группа Голос» Сергея Пахомова, и сооснователя и генерального продюсера хаба семейных проектов и программ «Семья 3.0», сооснователя и управляющего  партнера образовательно- консалтингового центра Smart Country  Ольгу Ручьеву.

Елена Лазько, возглавляющая практику стратегического и операционного консалтинга АО «KЭПТ», выступила модератором круглого стола.


Участники дискуссии сконцентрировались на обсуждении перехода в корпоративной политике от «человекоцентричности» к «семейноцентричности». Сооснователь и генеральноый продюсер хаба семейных проектов и программ «Семья 3.0», сооснователь и управляющий  партнер образовательно-консалтингового центра Smart Country Ольга Ручьева считает, что корпоративные семейные программы, которые активно внедряются сегодня, превращаются в очень важный стимул повышения продуктивности труда и морального духа работников. По ее мнению, сейчас бизнес все более активно принимает во внимание интересы семей работников, что является важнейшим компонентом корпоративной демографической политики.

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