В Челябинске обсудили внедрение семейных корпоративных программ

В Челябинске состоялся Русский экономический форум, в рамках которого прошло обсуждение текущих реалий отечественного рынка труда. Для участия в круглом столе его организаторы пригласили гендиректора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова, депутата Госдумы РФ Станислава Наумова, министра образования и науки Челябинской области Виталия Литке, гендиректора АО «АЗ «Урал» Павла Яковлева, директора девелоперского холдинга «Группа Голос» Сергея Пахомова, и сооснователя и генерального продюсера хаба семейных проектов и программ «Семья 3.0», сооснователя и управляющего партнера образовательно- консалтингового центра Smart Country Ольгу Ручьеву.

Елена Лазько, возглавляющая практику стратегического и операционного консалтинга АО «KЭПТ», выступила модератором круглого стола.



Участники дискуссии сконцентрировались на обсуждении перехода в корпоративной политике от «человекоцентричности» к «семейноцентричности». Сооснователь и генеральноый продюсер хаба семейных проектов и программ «Семья 3.0», сооснователь и управляющий партнер образовательно-консалтингового центра Smart Country Ольга Ручьева считает, что корпоративные семейные программы, которые активно внедряются сегодня, превращаются в очень важный стимул повышения продуктивности труда и морального духа работников. По ее мнению, сейчас бизнес все более активно принимает во внимание интересы семей работников, что является важнейшим компонентом корпоративной демографической политики.