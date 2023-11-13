В Челябинске торжественно открыли новый шоурум компании «Мария»

26 октября компания «Мария» открыла новый шоурум в Челябинске. Гости мероприятия стали участниками насыщенной познавательно-развлекательной программы.

Студия оформлена в новом концептуальном формате. Здесь не только представлены актуальные новинки и модели-бестселлеры компании, но и воссоздан интерьер настоящей квартиры. Автором проекта жилого пространства стала Мария Кутепова – дизайнер и основательница одного из ведущих интерьерных бюро Челябинска. Ранее она разработала проект кухни для актрисы и звезды популярного шоу Comedy Women.

Компания активно развивает сотрудничество с известными отечественными дизайнерами, в том числе и в разработке авторских проектов по оформлению новых студий. Интеграция полноценного жилого интерьера в пространство студии позволяет в полной мере раскрыть потенциал мебели при комплексном интерьерном проектировании. С начала 2023 года удалось реализовать уже три проекта в новой концепции. Дизайнер Александр Дмитрук спроектировал жилые апартаменты для шоурума в московском бизнес-парке, а команда архитектурного бюро KOZEEN + RUEDA – для флагманской студии в столичном ТЦ. Воплощением философии инновационного подхода к дизайну студии стал иммерсивный шоурум в Москве. Пространство вместило в себя сразу четыре квартиры, а создателями их интерьеров стали дизайнеры Игорь Куркин, Анна Эрман, Ольга Земляная и студия OSOME STUDIO.

Студия в Челябинске – четвертая в розничной сети компании, оформленная в соответствии с новой концепцией в России, и первая за пределами Москвы. В ближайшее время аналогичный проект планируется реализовать в Саратове.

«Новая студия в Челябинске – воплощение нового подхода к оформлению студий, который мы активно внедряем с начала этого года. Она позволит жителям города расширить представление о продукции компании. Оставаясь одним из лидеров в производстве кухонь, мы давно шагнули за рамки только кухонной мебели. На основе продукции бренда сегодня можно без труда создать единый гармоничный интерьер целой квартиры или загородного дома: от гостиной до спальни и от прихожей до постирочной», – отмечает Лилия Кац, коммерческий директор компании.

Экскурсию по новой студии в Челябинске для гостей мероприятия провел креативный директор Денис Юдин. Он также выступил с лекцией о самых актуальных трендах в дизайне и проектировании интерьеров. Эксперт поделился впечатлениями от посещения ведущих европейских мебельных выставок и салонов, рассказал о последних новинках и тенденциях отрасли.

В завершение мероприятия участников ждал кулинарный мастер-класс от Дениса Рудольского, бренд-шефа компании Kuppersbusch. Гастрономические шедевры шеф-повар представил гостям на полностью оборудованной кухне производства компании «Мария».

Шоурум в Челябинске стал четвертым по счету. В общей сложности до конца 2023 года компания планирует открыть 60 новых студий в разных регионах России. В том числе совместно с партнерами-франчайзи.