В Чэньчжоу прошла Вторая конференция по развитию туризма в провинции Хунань

В городе Чэньчжоу проходила Вторая конференция по развитию туризма в провинции Хунань. Конференция состояла из 3 основных частей, а именно — обзора ключевых культурно-туристических проектов, церемонии открытия и совещания по вопросам популяризации культурного туризма, совещания по вопросам популяризации развития туристической отрасли, а также второй Выставки нематериального культурного наследия провинции Хунань, Выставки культурного туризма провинции Хунань 2023 и других сопутствующих мероприятий.

Чэньчжоу, «южные ворота» провинции Хунань, примыкает к Большому заливу. Город связан с Большим заливом реками, горами, культурными связями и экономической интеграцией. Из списка «20 самых популярных живописных мест в провинции Хунань среди туристов из Большого залива» 4 из 6 верхних позиций расположены в Чэньчжоу. По информации рекламного отдела муниципалитета Чэньчжоу к ним относятся туманная река Сяодун, степь озера Янтянь, известная морем облаков и восходом, деревня Шачжоу с историей о «половине одеяла», Ручень и т. д.

В этом году город стал свидетелем запуска 28 ключевых культурно-туристических проектов и 93 субпроектов с планируемыми ежегодными инвестициями в размере 11,156 млрд юаней. Чэньчжоу усердно работает в направлении глубокого сотрудничества и обмена опытом с Большим заливом, чтобы совместно способствовать общему процветанию и высококачественному развитию индустрии культурного туризма обеих провинций.

Трехдневная конференция привлекла множество граждан и туристов. Согласно статистике, в течение этих трех дней объем розничных сделок туристических проектов на территории достиг 51 миллиона юаней, общий объем 3 тематических встреч по заказу на месте составил 395 миллиона юаней, а размер предполагаемых сделок по контрактам — 150 миллионов юаней.