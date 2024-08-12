В число наиболее известных в мире патриотических музеев вошел музей-диорама Воронежа

Популярный американский блог о путешествиях “The INTourist” включил музей-диораму Воронежа в список самых ярких патриотических музеев мира — сообщает информационное агентство. Музей Воронежа занял почетное место среди известных патриотических музеев разных уголков света.

Музей-диорама расположен в центре Воронежа, в парке, где организован мемориальный комплекс с Вечным огнем — здесь находится братская могила воинов-защитников города. Под открытым небом выставлена военная техника времен Великой Отечественной войны — пушки, танки, самоходные артиллерийские установки и многое другое. Центральное место занимает экспозиция, посвященная периоду Великой Отечественной войны.

Точка притяжения для посетителей — огромная мультимедийная диорама, реализованная с помощью мощных проекторов, показывающая зрителям специально разработанный исторический контент, посвященный событиям Великой Отечественной Войны. В центре зала расположен трехмерный интерактивный макет — карта Воронежа, демонстрирующая посетителям состояние города до войны и после освобождения, чтобы наглядно показать масштаб разрушений. Техническую и творческую часть реализовал российский интегратор — IT группа ОТКРЫТИЕ.

Обновленный музей вошел в рейтинг впервые, наряду с Королевским музеем ВВС Таиланда. Он разделен на 5 тематических зон, каждая из которых посвящена определенному периоду или типу самолета.

В ТОПе также оказались Имперский военный музей (Великобритания), Музей армии (Париж, Франция), Музей военной истории (Вена, Австрия) и другие. Источник:1888 PressRelease.com