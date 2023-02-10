В число сервисов, которые могут заменить Excel, включен «Р7-Офис»

Общество
10 февраля 2023

Редактор таблиц «Р7-Офис» включил в подборку сервисов на замену Excel популярный портал TexTerra.

Издание TexTerra опубликовало список сервисов, которые могут прийти на замену ушедшему из России Excel, так как компания Microsoft приостановила свою деятельность на территории России. Среди популярных аналогичных Excel решений были названы Google Таблицы, «Битрикс24», WPS Office Spreadsheet, LibreOffice Calc, Zoho Sheet, iWork Numbers, а также редактор таблиц «Р7-Офис».  

Среди преимуществ «Р7-Офис» выделены следующие: это российский сервис, есть текстовые пояснения о работе каждой функции, которые всплывают под иконками, возможности совместного редактирования файлов, наличие встроенных плагинов и другие.

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