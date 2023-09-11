В Чунцине стартует 18-й Китайский международный открытый чемпионат по горным видам спорта

В районе Улун юго-западного китайского муниципалитета города Чунцин стартовали Китайский международный открытый чемпионат по горным видам спорта «Кубок AITO 2023» (район Улун города Чунцин) и ряд мероприятий в рамках празднования своего 20-летнего юбилея.

По данным Отдела пропаганды района Улун (The Publicity Department of Wulong District), в этом мероприятии, которое продлится до 11 сентября, примут участие в общей сложности 60 спортивных команд из 14 стран и регионов, включая Новую Зеландию, Францию, Бразилию, Нидерланды и Австралию.

Китайский международный открытый чемпионат по горным видам спорта, являющийся мероприятием уровня A в области международных видов спорта на открытом воздухе, имеет 20-летнюю историю, начиная с его первого проведения в 2003 году при участии более 400 спортивных команд из более чем 70 стран и регионов.

Помимо Китайского международного открытого чемпионата по горным видам спорта в Улуне также пройдет международное общественное мероприятие по пешему туризму «Пешие походы в Китае 2023».

Дизайн трассы удачно построен на уникальном горном ландшафте Улуна и включает систему рек и озер, что позволяет достичь глубокой интеграции спорта и туризма, а также органичного сочетания природных ресурсов и спортивной индустрии.

Улун был признан объектом всемирного природного наследия и лучшим направлением сельского туризма, национальной туристической достопримечательностью уровня 5А, национальным туристическим курортом, национальной демонстрационной зоной по продвижению межрегионального туризма и экологического развития, а также инновационной моделью реализации концепции «Пышные горы и прозрачные воды — бесценные активы». Кроме того, он завоевал 10 наград в таких областях, как спорт на открытом воздухе и горные восхождения.

Район Улун стремится стать всемирно известным туристическим направлением и демонстрационной зоной экологически безопасного развития, продвигая третью крупную реформу туристической отрасли Улуна на основе интернационализации.

В перспективе Улун продолжит задействовать интеграцию спорта и туризма, проводя такие мероприятия, как «Китайский международный открытый чемпионат по горным видам спорта» и «Пешие походы в Китае».

Будут предприняты дополнительные усилия по развитию горных, зимних видов спорта и других спортивных форматов, а также ускорению строительства национальной комплексной спортивной базы «Fairy Mountain» и созданию новой модели развития спортивной индустрии на открытом воздухе.