На озере Лунху, (новый район Чжэндун, провинция Хэнань, Китай), прошла церемония открытия и финал водно-моторной «Формулы-1» (U.I.M. F1H2O World Championship) 2023 года, Гран-при Чжэнчжоу, Китай, организованного компанией Shenzhen Tianrong Sports Culture Management Co., Ltd. в Китае.
Город Чжэнчжоу расположен на территории Центральных равнин — месте рождения китайской цивилизации. Гонка в классе «Формула-1» проводится на живописном озере Лунху, демонстрируя очарование Чжэнчжоу как современного административного центра и способствуя строительству «воздушного Шелкового пути» Чжэнчжоу-Люксембург.
Звуком стартового пистолета официально начался финал. Двадцать моторных лодок стартовали одна за другой, мчась, как стрелы, по поверхности озера Лунху. Ревущие моторы, качающиеся волны и мчащиеся моторные лодки создавали захватывающие и увлекательные сцены. Чемпионом стал Йонас Андерссон (Jonas Andersson) из сборной Швеции, обойдя всех соперников после почти часа напряженной борьбы. Шон Торренте (Shaun Torrente) из команды Абу-Даби и Фердинанд Зандбфрген (Ferdinand Zandbfrgen) из команды Шарджи заняли второе и третье места соответственно.
Водно-моторная «Формула-1» 2023 года, Гран-при Чжэнчжоу, Китай — это первый этап данного чемпионата в Китае после трехлетнего «возвращения» в страну. Кроме того, это гонка самого высокого уровня на самых технически продвинутых моторных лодках, проводимая в Чжэнчжоу на данный момент.
«Причаливание» водно-моторной «Формулы-1» в Чжэнчжоу не только дало местным жителям возможность насладиться международным событием высшего уровня в двух шагах от своего дома, но и продемонстрировало миру прекрасные пейзажи прибрежного города в новом районе Чжэндун, а также яркую и динамичную обворожительную силу Чжэнчжоу.