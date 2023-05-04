В Чжэнчжоу прошла водно-моторная «Формула-1»

На озере Лунху, (новый район Чжэндун, провинция Хэнань, Китай), прошла церемония открытия и финал водно-моторной «Формулы-1» (U.I.M. F1H2O World Championship) 2023 года, Гран-при Чжэнчжоу, Китай, организованного компанией Shenzhen Tianrong Sports Culture Management Co., Ltd. в Китае.

Город Чжэнчжоу расположен на территории Центральных равнин — месте рождения китайской цивилизации. Гонка в классе «Формула-1» проводится на живописном озере Лунху, демонстрируя очарование Чжэнчжоу как современного административного центра и способствуя строительству «воздушного Шелкового пути» Чжэнчжоу-Люксембург.

U.I.M. F1H2O World Championship 2023, Grand Prix of Zhengzhou, China

Звуком стартового пистолета официально начался финал. Двадцать моторных лодок стартовали одна за другой, мчась, как стрелы, по поверхности озера Лунху. Ревущие моторы, качающиеся волны и мчащиеся моторные лодки создавали захватывающие и увлекательные сцены. Чемпионом стал Йонас Андерссон (Jonas Andersson) из сборной Швеции, обойдя всех соперников после почти часа напряженной борьбы. Шон Торренте (Shaun Torrente) из команды Абу-Даби и Фердинанд Зандбфрген (Ferdinand Zandbfrgen) из команды Шарджи заняли второе и третье места соответственно.

U.I.M. F1H2O World Championship 2023, Grand Prix of Zhengzhou, China

Водно-моторная «Формула-1» 2023 года, Гран-при Чжэнчжоу, Китай — это первый этап данного чемпионата в Китае после трехлетнего «возвращения» в страну. Кроме того, это гонка самого высокого уровня на самых технически продвинутых моторных лодках, проводимая в Чжэнчжоу на данный момент.

«Причаливание» водно-моторной «Формулы-1» в Чжэнчжоу не только дало местным жителям возможность насладиться международным событием высшего уровня в двух шагах от своего дома, но и продемонстрировало миру прекрасные пейзажи прибрежного города в новом районе Чжэндун, а также яркую и динамичную обворожительную силу Чжэнчжоу.