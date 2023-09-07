В Чжумадяне прошла инвестиционно-торговая выставка индустрии по переработке с/х продукции 

Мир
7 сентября 2023

В городе Чжумадянь (провинция Хэнань в центральном Китае) прошла 25-я Китайская инвестиционно-торговая выставка индустрии по переработке сельскохозяйственной продукции.

Данное мероприятие проводится Министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР и Народным правительством провинции Хэнань, а его организаторами выступают соответствующие ведомства министерства и провинции, а также местная администрация города Чжумадянь.

С целью изучения потенциала местных сельскохозяйственных специальностей и содействия качественному развитию индустрии переработки сельскохозяйственной продукции на выставке будут организованы такие мероприятия, как экскурсия по экспозиции, церемония открытия, демонстрации и организация деловых встреч.

На выставке представлена высококачественная сельскохозяйственная продукция со всей страны и даже мира, а также отечественные передовые технологии, машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции.

Город Чжумадянь, расположенный в провинции Хэнань, является важной базой по производству зерна и масла в Китае, известной как «житница Центральных равнин», «масляный резерв Центрального Китая» и «Кунжутное царство». По производству масла город занимает первое место в Китае, а по производству овощей и продукции животноводства — первое место в Хэнани.

Его годовой объем производства зерна превышает 8 млрд кг, из которых производство пшеницы составляет 1/26 от общего объема производства в стране. Чжэнъян, Пинъюй и Биян в Чжумадяне являются крупнейшими китайскими округами по производству арахиса, кунжута и грибов шиитаке соответственно.

Благодаря богатым ресурсам сельхозпродукции в Чжумадяне быстро развивается промышленность по переработке сельскохозяйственной продукции, а общий объём производства смежных предприятий в 2022 году превысил 220 млрд юаней.

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