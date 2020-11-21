В декабре пройдут Всероссийские соревнования в области информационной безопасности «Эшелонированная оборона 2020»

На 6 декабря намечено проведение отборочного тура Всероссийских соревнований «Эшелонированная оборона 2020», а 19 числа того же месяца пройдет финал. Организаторами этих состязаний являются Минобороны РФ, столичный центр «Патриот.Спорт» и НПО «Эшелон». К участию в них приглашают школьников, студентов колледжей и вузов, курсантов военных образовательных учреждений РФ. Реализация проекта будет вестись в дистанционном формате, что объясняется непростой эпидемиологической обстановкой на фоне распространения коронавирусной инфекции. Такой информацией поделился заместитель директора центра «Патриот.Спорт» Александр Добряков, который 12 ноября выступил на селекторном совещании московского Департамента образования и науки.

Александр Добряков также рассказал в своем выступлении о том, что проведение Всероссийских соревнований «Эшелонированная оборона 2020» позволит выявить и поощрить самых талантливых молодых специалистов нашей страны в области кибербезопасности. Победителей наградят миникомпьютерами Raspberry Pi.