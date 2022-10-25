В девятом выпуске реалити «Пережить, чтобы помнить» блогеры прошли испытание, основанное на тыловых подвигах советского народа

В новой серии интернет-шоу «Пережить, чтобы помнить», которая недавно вышла в социальных сетях и на платформе Okko, участники попробовали себя в качестве работников тыла.

В эпизоде «Коса удачи» перед участниками стояло несколько задач: первое — подоить корову. Второе — вспахать участок земли с помощью ручного плуга. И в завершении испытания — накосить 30 килограммов травы с помощью настоящей косы.

«Каждый из нас корову видел только где-то вдалеке на поле из окна машины», — говорит музыкант и блогер Роман Степанов. — «А тут она стоит перед тобой, самая настоящая корова, и ее еще и подоить нужно. Пожалуй, это было самой сложной частью испытания. Потому что нужно справиться не столько с животным, сколько со своим страхом перед ним!».

В финале эпизода разгорелась нешуточная борьба между двумя парами участников. Алиса Муса и Илья Петров сразились за право остаться в проекте с Кариной Хафизовой и Романом Степановым. Кому из них удалось одержать победу, можно узнать в новой серии!

Испытание девятого эпизода основано на подвиге колхозников и крестьян советского тыла. В первые дни войны началась мобилизация мужчин призывного возраста, и огромная нагрузка легла на плечи женщин, стариков и детей. Кроме людей на фронт из колхозов и деревень отправляли автомобильный транспорт, поэтому землю пахали на лошадях. Когда не было лошадей, пахали на коровах, а если не было и коров, приходилось пахать на себе. Однако в условиях отсутствия техники колхозники не только выполняли план по сельхоззаготовкам и кормили всю страну, но и умудрялись собирать средства на строительство танков и самолётов для фронта.

Увидеть новые серии реалити можно в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», на видеоплатформе RuTube, а также в онлайн-кинотеатре Okko, где выходят полные версии эпизодов.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках Национального проекта «Культура».