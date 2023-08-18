В дилерском центре «Аларм-Моторс» в Петербурге реализуют первые заказы на новинки бренда FAW

Группа компаний «Аларм-Моторс» увеличила присутствие в Санкт-Петербурге автомобильного бренда FAW.

Теперь модельный ряд марки представлен в дилерском центре «Аларм-Моторс» тремя моделями вместо прежней одной – к флагманскому кроссоверу Bestune T77 добавились лифтбек Bestune B70 и компактный кроссовер Bestune T55.

Новинки позволят нарастить продажи марки во втором полугодии на 80% по отношению к первой половине года.

— FAW недавно отпраздновал в Китае 70-летие своего присутствия в автомобильном индустрии. Не удивительно, что серьезное расширение модельного ряда марки в России пришлось на год ее юбилея. Обе новинки могут стать популярными среди автолюбителей. Bestune B70 представлен в сегменте лифтбеков D-класса, который после ухода многих брендов по-прежнему ограничен в предложении. К тому же в ценовом диапазоне этого автомобиля сейчас сложно найти аналоги. Bestune T55, наоборот, дебютирует в высококонкурентной нише городских кроссоверов. Среди его преимуществ, как и в случае с Bestune B70, мы видим максимальную оснащенность различными современными smart-опциями, — говорит руководитель отдела продаж новых автомобилей «Аларм-Моторс FAW» Никита Козлов. – По итогам первой половины года FAW уже входит в десятку самых популярных автомобильных брендов из Китая в России. И в ближайшее время марка продолжит наращивать присутствие на российском рынке. Так, осенью мы ожидаем еще одну модель – внедорожник Bestune T99.

Лифтбек Bestune B70 предлагается в четырех комплектациях. Две начальные версии автомобиля (Enjoyment и Exclusive) оснащены турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной автоматической коробкой передач. Более дорогие комплектации Smart и Control доступны с 2-литровым бензиновым двигателем (217 л.с.), который сочетается с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Уже в базовой комплектации Enjoyment лифтбек представлен с такими опциями как электростеклоподъемники, электрическая регулировка зеркал заднего вида, панорамный открывающийся люк, 12,3-дюймовый полноцветный экран высокого разрешения и 6 динамиков акустической системы. Кроме этого, машина обладает широким набором систем безопасности: ESP, ABS, EBD, помощь при торможении с электронным управлением и при трогании на подъеме, противобуксовочная система, интеллектуальная сигнализация давления в шинах, задние датчики парковки. Базовая версия Bestune B70 также дополнена обогревом передних сидений, плюс электрической регулировкой сидения водителя с системой запоминания настроек и автоматическим смещением при посадке в автомобиль.

В следующих комплектациях в салоне лифтбека появляются цифровая приборная панель с 7-дюймовым ЖК-дисплеем, электронный рычаг переключения передач, подстаканники для заднего центрального подлокотника, системы кругового обзора и управления голосом, затемненные задние стекла, электропривод багажника и беспроводная зарядка мобильного телефона. Системы безопасности дополняются большим набором электронных помощников. Например, системами предупреждения о лобовом столкновении, автоматического аварийного торможения, оповещения о сходе с полосы движения и удержания автомобиля на ней, мониторинга слепых зон. Автомобиль в топовых комплектациях оборудован ассистентами смены полосы, движения в пробках и функцией интеллектуального управления фарами.

Компактный кроссовер FAW Bestune T55 представлен в двух комплектациях (Beyond и Transcend). Обе версии оснащаются бензиновым турбированным 1,5-литровым мотором мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной автоматической коробкой передач.

В начальной комплектации Beyond кроссовер предлагается с цифровой приборной панелью 12,3-дюймовым центральным экраном, люком с электроприводом, электрической регулировкой и подогревом боковых зеркал, отделкой кожей сидений и руля. В версии Transcend уже доступен панорамный люк, автомобиль оснащен датчиками света и дождя, водительским сидением с электроприводом, опцией складывания боковых зеркал, электронным переключением передач, системой предупреждения о лобовом столкновении, беспроводной зарядкой, системой кругового обзора.

Все автомобили FAW доступны с гарантией на 5 лет или 100 000 км пробега.

Среди первых заказов на новые модели наибольшей популярностью в дилерском центре «Аларм-Моторс» пользуются топовые комплектации – Control у Bestune B70 и Transcend у Bestune T55. Тренд на более дорогие версии прослеживается и в продажах Bestune T77.

«Аларм-Моторс» открыла дилерский центр FAW в марте этого года. По результатам июля в автосалоне было реализовано на 20% больше машин, чем в июне.

Дополнительная информация:

Группа компаний «Аларм-Моторс» – официальный дилер автомобилей 16 брендов. В 2022 году объем продаж «Аларм-Моторс» составил 7272 новых легковых, коммерческих автомобилей и машин с пробегом.