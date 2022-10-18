В Доброграде открыты продажи новых таунхаусов

Общество
18 октября 2022

Доброград объявляет старт продаж новой очереди таунхаусов площадью от 79,9 кв. м до 109,4 кв. м. Экстерьеры домов разработаны семейным архитектурным бюро AHMADULLIN ARCHITECTS. В каждом блоке — девять секций таунхаусов с четырьмя типами планировок, где есть всё необходимое для комфортного проживания: 2 или 3 спальни, большие кухни-столовые и гостиные с панорамными окнами высотой более двух метров, кладовые помещения.

Каждая планировка имеет свои особенности: мастер-спальни со своим санузлом и гардеробной, спальни с балконом, просторные ванные комнаты с окном, персональные гардеробные.

Неизменными остались важнейшие преимущества таунхаусов: наличие собственного внутреннего двора, минимальное количество соседей, отдельные парковочные места у дома и просторные террасы.

Экстерьер таунхаусов выполнен с использованием современных природных материалов, благодаря которым дома идеально вписываются в ландшафт Доброграда. В отделке применяются натуральное дерево, облицовочный кирпич, штукатурка. Цветовая гамма и контрастность подчеркивают достоинства каждого материала. Чтобы сохранить внешний облик домов в ходе эксплуатации, на фасадах предусмотрены корзины для кондиционеров.

Сдаются дома в III квартале 2023 года. На старте проекта приобрести таунхаус можно по цене от 10,9 млн рублей. Кроме того, действует льготная ипотека без ограничения суммы кредита, а также беспроцентная рассрочка от застройщика. Доброград – новый российский город, в котором благодаря современным технологиям и передовой урбанистике создаются максимально комфортные условия для жизни, работы и самореализации человека.  Это город с актуальной, масштабной, городской инфраструктурой и качественным, доступным жильём. Архитектурная концепция города предусматривает формирование городской среды, отвечающей требованиям людей нескольких поколений, сохранение красоты природы и экологии территории, а также создание новых рабочих мест.  Согласно градостроительному плану, к 2039 году число жителей достигнет 47 тысяч человек. На территории города будет построено 1 543 000 кв. м жилья и 985 000 кв. м коммерческой недвижимости.

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