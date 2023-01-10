В Дубае открылся новый отель Address Grand Creek Harbour  

Открылся один из самых ожидаемых отелей в этом году — Address Grand Creek Harbour, предлагающий гостям непревзойденный уровень комфорта в одном из самых живописных мест Дубая.

Великолепно оформленный отель с 223 номерами — первый пятизвездочный отель класса люкс в районе Creek Harbour, новом изысканном месте на побережье в Дубае — предлагает гостям непринужденную атмосферу, непревзойденные удобства, фантастическую кухню и проживание, которое смягчает и оживляет душу.

Hotel pool view at Address Dubai Grand Creek Harbour

Номера изысканно оформлены с использованием самых современных технологий и предметов, делающих проживание исключительно комфортным. Из потрясающих номеров-люкс Executive, Panoramic и Skyline с балконами и Президентского люкса с 3 спальнями открывается великолепный вид на город и бухту. Просторные и комфортные номера идеально подходят для семьи и друзей.

Exterior hotel view of Address Dubai Grand Creek Harbour

Гости, желающие снять напряжение повседневной жизни, найдут идеальное место для отдыха в фирменном спа-центре мирового класса. Уникальный комплексный подход спа-центра к оздоровлению даст ощущение бодрости как внутри, так и снаружи. Для тех, кому нужна нагрузка для укрепления сердца, фитнес-центр предоставляет высокотехнологичное оборудование в трех различных залах, включая студию йоги, что идеально подходит, чтобы хорошенько пропотеть и набраться здоровья.

Желающие окунуться могут насладиться великолепным панорамным бассейном с потрясающими видами на закат, в то время как малыши могут прохлаждаться в специальном детском бассейне с «поливалкой».

Рестораны и кафе отеля Address Grand Creek Harbour также привлекательны, в каждом из них есть индивидуальный выбор блюд и панорамные террасы на свежем воздухе.

В ресторане гости могут насладиться элегантностью различных обеденных зон с изысканными блюдами мировой кухни, которые помогут взбодрить вкусовые рецепторы. Можно расслабиться в сигарном салоне, пробуя разнообразные коктейли и напитки, представленные в меню.

Если спонтанно чего-то захотелось, отправляйтесь в Patisserie и порадуйте себя вкуснейшими ароматами кофе.

Для любителей кулинарных изысков и релакса рекомендуем Luma Pool Lounge. Шеф-повара предложат средиземноморскую кухню в стиле «фьюжн» у красивого панорамного бассейна с захватывающими видами. Нет лучшего места, чтобы расслабиться, выпить напиток и снять стресс на закате.