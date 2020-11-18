В Екатеринбурге реализуется социальный проект по установке систем безопасности в детских садах

10 детских дошкольных учреждений получат системы безопасности на базе оборудования Hikvision в рамках социального проекта «Младший брат». Организатором проекта выступает партнер вендора, компания «Недремлющее око», которая специализируется на продаже, установке и настройке систем безопасности. Проект реализуется при поддержке департамента образования города Екатеринбург.

Социальный проект «Младший брат» был создан руководителем компании «Недремлющее око» Леонидом Стариковым. Главная идея инициативы заключается в том, что компания после каждого выполненного проекта по монтажу систем безопасности часть вырученных средств направляет на покупку камер. Когда набирается необходимое количество, организатор проекта также предоставляет другие элементы системы (видеорегистратор, кабели, кронштейны и т.д.) и на безвозмездной основе устанавливает оборудование в школе или детском саду, передавая устройства на баланс учреждения.

Благодаря охранному мониторингу минимизируется вероятность возникновения драк и других конфликтов, территория учебного учреждения и непосредственно здание защищены от проникновения посторонних лиц и транспортных средств. По словам заместителя начальника департамента образования города Екатеринбурга Михаила Ладейщикова, сегодня мониторинг осуществляется с помощью операторов, которые работают с системами безопасности и проверяют изображение с камер. Однако уже в ближайшем будущем департамент планирует провести модернизацию ИТ-инфраструктуры в учебных заведениях и дополнить системы аналитическими модулями.

«Зимой, в начале 2020 года, мы начали тестировать технологии распознавания лиц, чтобы выявлять “своих” и “чужих” на территории учебных заведений, и чтобы при обнаружении постороннего человека система оперативно извещала об этом ответственных сотрудников для принятия необходимых мер. Еще одна наша задача на ближайшее будущее – обеспечить школы и детские сады высокотехнологичными системами, которые в режиме реального времени будут фиксировать все происходящее и анализировать изображение. Аналитические модули позволят моментально выявлять участки, где назревает конфликт, поднимается шум, кто-то посторонний перелез через забор или ребенок вышел за территорию школы. Все тревожные сигналы будут сразу передаваться оператору системы, службам реагирования и директору учебного заведения», – комментирует Михаил Ладейщиков.

В настоящее время утвержден план по оснащению 10 детских садов системами безопасности в городе Екатеринбурге. В программу проекта вошли дошкольные учреждения на улицах: Фрезировщиков, 56а; Фестивальная, 7а; Красных Командиров, 92; Ломоносова, 136; Старых Большевиков, 77а; Индустрии, 25; Индустрии, 24а; Восстания, 27а; Коммунистическая, 49; Индустрии, 23. Оборудование для детских садов были предоставлены компанией Hikvision, также на бесплатной основе.

«Обеспечение безопасности детей в школах, в детских садах – задача нетривиальная и крайне важная. Система охраны в учебных заведениях должна работать таким образом, чтобы не лишать ребенка свободного пространства, но вместе с этим ограждать его от возможных угроз, не допускать на территорию школы или садика посторонних, оперативно уведомлять ответственных лиц об инцидентах, чтобы своевременно на них реагировать. Когда наш партнер, компания “Недремлющее око”, начал свой социальный проект “Младший брат” по оснащению детских учреждений системами безопасности, мы просто не могли остаться в стороне, поэтому на регулярной основе предоставляем необходимое оборудование. Пока эта инициатива развивается только в Екатеринбурге и области, но мы уверены, что в уже в скором времени этот социальный проект сможет стать примером и для других регионов и тех компаний, которые в них работают», — отмечает Ирина Кибалюк, директор по маркетингу компании Hikvision Russia.

Сам создатель и идейный вдохновитель «Младшего брата», Леонид Стариков, верит в концепцию Win-Win: «С момента старта проекта нам неоднократно задавали вопрос: в чем подвох, зачем вы бесплатно ставите камеры. Ответ заключается в концепции Win-Win, когда в выигрыше остаются все стороны: и лично мой бизнес, и городская администрация, и общество, и даже конкретные люди, чьи дети теперь находятся в безопасности и под присмотром. Социальные проекты – это в целом хорошая база для развития маркетинга – они позволяют генерировать контент, выходить на новых людей и клиентов. Но, безусловно, нужно также помнить о социальной ответственности, чтобы не делать подобные вещи только ради маркетинга. Это должна быть осознанная работа. Для меня проект “Младший брат” начался в тот момент, когда у меня появился сын, и я задумался о создании чего-то по-настоящему значимого для общества. Этим “чем-то” и стал “Младший брат”. И в нем нет никакого подвоха: мы помогаем школам, потому что у нас есть заказы; у нас есть заказы, потому что мы помогаем школам. Я очень благодарен своему партнеру, компании Hikvision, и департаменту образования Екатеринбурга, в лице которых я нашел единомышленников и помощников для дальнейшего развития нашего проекта».

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