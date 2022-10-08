В Ельце заложили уникальный сад с редкими сортами отечественных яблонь

6 октября 2022 года в Петровском парке гор. Елец Липецкой области заложили общественный яблоневый сад и высадили 80 яблонь редких отечественных сортов. Собрать уникальную коллекцию из 39 наименований удалось при помощи специалистов в области агрономии, коллекционеров, селекционеров. Мероприятие состоялось в рамках экологического проекта, цель которого – сохранение редких сортов плодовых деревьев и природного разнообразия, поддержка отечественного растениеводства и селекции, просвещение местных сообществ. Инициатор и организатор – Межрегиональный общественный благотворительный фонд «Качество жизни» при содействии Центра социальной защиты населения Липецкой области.

На сегодняшний день российские селекционеры насчитывают более 200 сортов яблонь. В Ельце будут выращивать 39 сортов, высажено по 2-3 саженца каждого сорта. «Рождественское», «Народное», «Трофимовское», «Ковровое», «Солнышко», «Услада», «Яхонтовое» – их названия словно взяты из русских народных сказок и ласкают слух. Еще 20 саженцев передадут Институту агрономии Елецкого государственного университета. Яблоньки будут расти на учебном исследовательском участке, а ухаживать за ними предстоит студентам-волонтерам из числа будущих агрономов. Они же станут помогать и с яблоневым садом в Петровском парке, на практике изучая развитие разнообразных сортов и получая бесценный опыт.

Летом 2023 года садоводы-любители города Ельца тоже смогут получить в подарок яблоньку-однолетку редкого сорта – в обмен на обещание холить и лелеять ее. Их включат в закрытый «яблоневый клуб».

«Для нас изначально была важна не только рекреационная, досуговая и просветительская составляющая проекта на локальном уровне, – признаётся директор фонда «Качество жизни» Мария Кулик. – Еще на стадии идеи стало очевидно, что он выйдет за пределы не только Ельца, но и Липецкой области, охватит научное и вузовское сообщество, общественные организации по всей России. Нам помогали десятки неравнодушных учёных, селекционеров, владельцев питомников из Московской, Воронежской, Тамбовской областей и Республики Башкортостан».

Поиск редких сортов яблонь занял у МБОФ «Качество жизни» почти целый год. В первую очередь с помощью специалистов составили список из 80 наименований, учитывая и простоту ухода за деревьями, и их традиционность для Липецкой области. После этого начались переговоры с коллекционерами, питомниками, селекционерами. К процессу подключились Русское географическое общество, ботанический сад биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Российский государственный аграрный университет – МСXА имени К.А. Тимирязева. Уже после первых встреч со специалистами стало ясно, что крупные деревья найти невозможно; было решено остановиться на саженцах-двухлетках.Огромную помощь проекту оказала Ирина Сергеевна Исаева, профессор, агроном, один из крупнейших специалистов по яблоням, дочь Сергея Исаева, последователя великого отечественного биолога и селекционера Ивана Мичурина.

Бесценные яблоньки, проделавшие долгий путь к новому «месту жительства», были высажены по всем правилам. Организаторы заранее подготовили ямы и почву, внесли необходимые удобрения. Каждым саженцем занимались три человека из числа специалистов и волонтёров – студентов, садоводов-любителей, сотрудников фабрики «Дж.Т.И. Елец». Приствольные круги были накрыты специальной тканью для защиты от вредителей и присыпаны корой лиственных пород деревьев. Деревца были зафиксированы на черенках и снабжены информационными табличками.