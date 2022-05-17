В финале Московской олимпиады школьников поучаствовало 37 тыс. учеников

В финальную часть Московской олимпиады школьников пробилось почти 37 тыс. учащихся общеобразовательных учебных заведений. Общее же количество участников соревнований превысило отметку в 380 тысяч школьников из Москвы и других регионов нашей страны.

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, Московская олимпиада – это одно из старейших и, пожалуй, наиболее престижное соревнование в РФ. В 2022 году наблюдается заметный рост интереса школьников, в первую очередь, к таким предметам, как информатика, физика, филология. Помимо традиционных наук, все больше ребят останавливают свой выбор на такой актуальной дисциплине, как финансовая грамотность. Учащимися московских школ продемонстрирован отличный результат. Это вселяет уверенность в том, что продемонстрированный ими высокий уровень знаний станет ориентиром для всех российских школьников, только начинающих свой путь в олимпийском движении.