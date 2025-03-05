В Фонде «Родина» рассказали, как пожилых людей обманывают аферисты

Общество
5 марта 2025

Успех аферистов зачастую обусловлен доверчивостью и безвыходным положением людей, которые в итоге теряют деньги или жилье. В новых регионах России на руку аферистам играет, кроме всего прочего, недостаточная скорость бюрократических преобразований, что позволяет преступникам обещать «помощь» при оформлении прав на недвижимость и различных льгот.

С пожилыми людьми мошенникам справиться легче всего, напоминают в Фонде «Родина». Фонд создал специальную памятку для пожилых людей.

Злоумышленники могут выступать в качестве «работников социальных служб», предлагающих заняться оформлением субсидий или льгот на ЖКХ. В действительности все завершается подписанием жертвой договора продажи ее же квартиры.

Возможна мошенническая схема, при которой человеку поступает уведомление о наличии у него «неоплаченного долга». Получатель должен немедленно поставить свою подпись под документом, который якобы является заявлением на реструктуризацию долга. На самом деле он подписывает документ о займе или передаче прав на недвижимость.

Фонд «Родина» напоминает, что перед подписанием документы следует тщательно проверять. То же самое касается проверок социальных служб. Кроме того, собственность нужно контролировать через Росреестр. При этом следует остерегаться внешне чересчур привлекательных предложений.

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