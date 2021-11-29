В г. Королеве прошло Совещание по деятельности Центров опережающей профессиональной подготовки по итогам 2021 года

26 ноября 2021 г. Институт развития профессионального образования провел Совещание по деятельности Центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) с представителями региональных органов исполнительной власти по итогам 2021 года на базе Межрегионального центра компетенций – Техникума имени С.П. Королева (г. Королев). Совещание стало заключительным пятым мероприятием Комплекса совещаний по достижению целевых показателей и стратегическому развитию ЦОПП.

В совещании приняли участие представители Министерства просвещения Российской Федерации, Московского государственного образовательного комплекса, региональных органов исполнительной власти, руководители ЦОПП, представители Института развития профессионального образования, а также приглашенные эксперты и представители сообществ работодателей.

В ходе Совещания эксперты высказали свое мнение о важности существования формата опережающей профессиональной подготовки, актуализации перечня компетенций и профстандартов, а также о роли ЦОПП в сфере подготовки квалифицированных кадров для ведущих отраслей экономики России.

В продолжение мероприятия участники в режиме открытого микрофона обсудили вопросы достижения ключевых показателей эффективности деятельности ЦОПП, создания единой цифровой среды опережающей профессиональной подготовки, и, вместе с тем, подвели итоги деятельности Центров в 2021 году, а также итоги всего Комплекса совещаний и проектно-аналитической сессии по достижению целевых показателей и стратегическому развитию ЦОПП.

Начальник Центра координации опережающей профессиональной подготовки Института развития профессионального образования Вадим Михайлович Иванченко отметил: «Была проделана большая работа. На сегодняшний день мы разработали концепцию развития деятельности центров опережающей профессиональной подготовки на ближайшую перспективу до 5 лет, сформировали рабочие группы для разработки механизмов и регламентов взаимодействия по направлениям деятельности центров, зафиксировали несколько успешных кейсов по выстраиванию отношений с заказчиком. И мы будем продолжать развивать эти направления».

Комплекс совещаний по достижению целевых показателей и стратегическому развитию ЦОПП проводился в рамках реализации федерального проекта “Молодые профессионалы” национального проекта “Образование”. Организатор Комплекса совещаний — ФГБОУ ДПО “Институт развития профессионального образования” при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации