В г. Королеве прошло Совещание по деятельности Центров опережающей профессиональной подготовки по итогам 2021 года

Общество
29 ноября 2021

26 ноября 2021 г. Институт развития профессионального образования провел Совещание по деятельности Центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) с представителями региональных органов исполнительной власти по итогам 2021 года на базе Межрегионального центра компетенций – Техникума имени С.П. Королева (г. Королев). Совещание стало заключительным пятым мероприятием Комплекса совещаний по достижению целевых показателей и стратегическому развитию ЦОПП.

В совещании приняли участие представители Министерства просвещения Российской Федерации, Московского государственного образовательного комплекса, региональных органов исполнительной власти, руководители ЦОПП, представители Института развития профессионального образования, а также приглашенные эксперты и представители сообществ работодателей.

В ходе Совещания эксперты высказали свое мнение о важности существования формата опережающей профессиональной подготовки, актуализации перечня компетенций и профстандартов, а также о роли ЦОПП в сфере подготовки квалифицированных кадров для ведущих отраслей экономики России.

В продолжение мероприятия участники в режиме открытого микрофона обсудили вопросы достижения ключевых показателей эффективности деятельности ЦОПП, создания единой цифровой среды опережающей профессиональной подготовки, и, вместе с тем, подвели итоги деятельности Центров в 2021 году, а также итоги всего Комплекса совещаний и проектно-аналитической сессии по достижению целевых показателей и стратегическому развитию ЦОПП.

Начальник Центра координации опережающей профессиональной подготовки Института развития профессионального образования Вадим Михайлович Иванченко отметил: «Была проделана большая работа. На сегодняшний день мы разработали концепцию развития деятельности центров опережающей профессиональной подготовки на ближайшую перспективу до 5 лет, сформировали рабочие группы для разработки механизмов и регламентов взаимодействия по направлениям деятельности центров, зафиксировали несколько успешных кейсов по выстраиванию отношений с заказчиком. И мы будем продолжать развивать эти направления».

Комплекс совещаний по достижению целевых показателей и стратегическому развитию ЦОПП проводился в рамках реализации федерального проекта “Молодые профессионалы” национального проекта “Образование”. Организатор Комплекса совещаний — ФГБОУ ДПО “Институт развития профессионального образования” при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации

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