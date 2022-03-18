В ГД обсудили вопрос синхронизации систем образования и науки России, ДНР и ЛНР

17 марта по поручению Председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина в целях парламентского контроля провели встречу с представителями органов власти Донецкой и Луганской народных республик, посвященную подготовке отдельных соглашений по вопросам науки и образования в рамках ратифицированных Госдумой Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

В обсуждении приняли участие заместители Председателя Госдумы Анна Юрьевна Кузнецова и Александр Михайлович Бабаков, Председатель комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Сергей Владимирович Кабышев, председатель Комитета по просвещению Ольга Михайловна Казакова, а также профильные министры Российской Федерации Валерий Николаевич Фальков и Сергей Сергеевич Кравцов, руководитель Рособрнадзора Анзор Ахмедович Музаев.

Среди основных вопросов — законодательное обеспечение интеграции образовательных и научных организаций в образовательное пространство России, механизмы оказания помощи в организации образовательного процесса на территории народных республик Донбасса и Российской Федерации.

«Сегодня мы сделали очередной шаг к созданию нашего общего образовательного и научного пространства. В условиях 8 страшных лет террора жители ДНР и ЛНР не только героически выстояли, но и сохранили удивительное стремление к знаниям и созиданию. Впереди много работы, и мы приложим все силы, чтобы необходимые меры принимались максимально быстро, окажем любую необходимую поддержку, в том числе в части законодательного обеспечения. Мы обязаны дать нашим детям качественное и полноценное образование, а ученым – возможность творить на благо Родины и каждого человека. Компромисса между добром и злом быть не может. Правда за нами!» подчеркнул Председатель Комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.