В ГК «КОРТРОС» выразили заинтересованность в программе льготной ипотеки

В группе компаний «КОРТРОС» поддерживают продление действия программы льготной ипотеки, внедрение различных мер стимулирования жилищных займов для многодетных семей, работников науки и граждан других категорий. Об этом в интервью заявил главный финансовый директор «КОРТРОС» Егор Косарев.

По мнению Косарева, подобная практика будет способствовать восстановлению спроса на московском рынке.

Он также отметил, что колебания рынка, в сравнении с московским элитным новостроем, в меньшей степени затрагивают региональные проекты.

Главный финансовый директор «КОРТРОС» считает, что на столичный регион в значительно большей степени влияет развитие геополитической ситуации. В портфеле компании находится достаточно большое количество региональных проектов, что позволяет с уверенностью утверждать: ситуация в регионах значительно спокойнее.

Так, группой компаний в Екатеринбурге реализуется масштабный проект «Академический». В нынешнем году, по информации пресс-атташе ГК, здесь реализовано 1918 квартир, что позволило компании «КОРТРОС» занять первое место в рейтинге девелоперов уральской столицы в номинации «реализованная недвижимость».

В мае 2022 года Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) кредитный рейтинг «КОРТРОС» повышен до уровня BBB+. Отмечается и улучшение показателей долговой нагрузки ГК, рентабельности и обслуживания долга.

Предприятия ГК «КОРТРОС» работают в восьми регионах России. В Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми находятся проектные офисы. С 2019 года девелопер присутствует в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.