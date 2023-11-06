В Глобальном образовательном форуме XJTLU приняли участия послы и эксперты 

В Глобальном образовательном форуме XJTLU 2023 в Сиань Цзяотун-Ливерпульском университете приняли участие 11 сотрудников посольств и других делегатов, представляющих семь стран. На мероприятии были представлены следующие страны и организации (в алфавитном порядке): генеральное консульство Великобритании в Шанхае, Королевство Лесото, посольство Королевства Таиланд, Республика Зимбабве, Республика Индонезия, Республика Малави, Республика Намибия.

Embassy officials and delegates speak about international education at the 2023 XJTLU Global Education Forum in Suzhou, China, on 2 November.

В ходе экспертного обсуждения сотрудники посольств и делегаты представили свои выводы о важности программ обучения за рубежом.

Аллан Чинтедза (Allan Chintedza), посол Малави в Китае, отметил глобальное сотрудничество: «Можно думать о национальных интересах, но действовать нужно глобально, потому что на глобальном уровне у всех нас общая ответственность».

Тумело Мосеме, (Tumelo Moseme), министр-советник посольства Королевства Лесото, сказал: «Для отдельных студентов обучение за пределами своей страны обеспечивает развитие навыков межкультурного общения, адаптируемости и независимого мышления».

Педзисай Петер Мваера (Pedzisai Peter Mwayera), министр-советник посольства Республики Зимбабве, добавил: «Обучение за границей не только открывает студентам возможности профессионального развития; это также позволяет им погрузиться в различные культуры».

Юдил Чатим (Yudil Chatim), атташе по образованию и культуре посольства Республики Индонезия, сказал: «Я бы хотел призвать индонезийцев подумать о возможностях учебы в Китае. Эти возможности не только открывают двери успешной карьеры, но также обогащают культурный и языковой опыт».

Нгихепавали Майкл Хамуквая (Nghihepavali Michael Hamukwaya), секретарь по политическим, экономическим и юридическим вопросам посольства Республики Намибия, сказал: «Наше посольство способствует интернационализации образования путем установления контактов с различными учреждениями Китая и других стран, уделяя особое внимание народной дипломатии и исследованию путей углубления сотрудничества».

Кэтрин Синклер-Джонс (Catherine Sinclair-Jones), консул (по культуре и образованию) Генерального консульства Великобритании в Шанхае, сказала: «Реакция XJTLU на некоторые глобальные вызовы, которые мы рассматриваем в контексте международного образования, например ИИ и профессиональную востребованность, действительно внушает уверенность. Посетив XJTLU и послушав презентацию и обсуждения, я действительно приобрела положительный опыт».

Глобальный образовательный форум был частью более масштабного Форума глобальных партнеров XJTLU 2023, проходившего с 30 октября по 2 ноября, в котором приняло участие 500 гостей из более чем 50 стран. Мероприятие включало в себя экскурсии по кампусу и лабораториям, международную ярмарку вакансий, ознакомление с программами и посещение Колледжа предпринимательства университета XJTLU (г. Тайцан).