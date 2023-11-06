В Глобальном образовательном форуме XJTLU приняли участия послы и эксперты 

В Глобальном образовательном форуме XJTLU 2023 в Сиань Цзяотун-Ливерпульском университете приняли участие 11 сотрудников посольств и других делегатов, представляющих семь стран. На мероприятии были представлены следующие страны и организации (в алфавитном порядке): генеральное консульство Великобритании в Шанхае, Королевство Лесото, посольство Королевства Таиланд, Республика Зимбабве, Республика Индонезия, Республика Малави, Республика Намибия.
В ходе экспертного обсуждения сотрудники посольств и делегаты представили свои выводы о важности программ обучения за рубежом.
Аллан Чинтедза (Allan Chintedza), посол Малави в Китае, отметил глобальное сотрудничество: «Можно думать о национальных интересах, но действовать нужно глобально, потому что на глобальном уровне у всех нас общая ответственность».
Тумело Мосеме, (Tumelo Moseme), министр-советник посольства Королевства Лесото, сказал: «Для отдельных студентов обучение за пределами своей страны обеспечивает развитие навыков межкультурного общения, адаптируемости и независимого мышления».
Педзисай Петер Мваера (Pedzisai Peter Mwayera), министр-советник посольства Республики Зимбабве, добавил: «Обучение за границей не только открывает студентам возможности профессионального развития; это также позволяет им погрузиться в различные культуры».
Юдил Чатим (Yudil Chatim), атташе по образованию и культуре посольства Республики Индонезия, сказал: «Я бы хотел призвать индонезийцев подумать о возможностях учебы в Китае. Эти возможности не только открывают двери успешной карьеры, но также обогащают культурный и языковой опыт».
Нгихепавали Майкл Хамуквая (Nghihepavali Michael Hamukwaya), секретарь по политическим, экономическим и юридическим вопросам посольства Республики Намибия, сказал: «Наше посольство способствует интернационализации образования путем установления контактов с различными учреждениями Китая и других стран, уделяя особое внимание народной дипломатии и исследованию путей углубления сотрудничества».
Кэтрин Синклер-Джонс (Catherine Sinclair-Jones), консул (по культуре и образованию) Генерального консульства Великобритании в Шанхае, сказала: «Реакция XJTLU на некоторые глобальные вызовы, которые мы рассматриваем в контексте международного образования, например ИИ и профессиональную востребованность, действительно внушает уверенность. Посетив XJTLU и послушав презентацию и обсуждения, я действительно приобрела положительный опыт».
Глобальный образовательный форум был частью более масштабного Форума глобальных партнеров XJTLU 2023, проходившего с 30 октября по 2 ноября, в котором приняло участие 500 гостей из более чем 50 стран. Мероприятие включало в себя экскурсии по кампусу и лабораториям, международную ярмарку вакансий, ознакомление с программами и посещение Колледжа предпринимательства университета XJTLU (г. Тайцан).