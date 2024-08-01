В Гонконге пройдет крупнейшая в Азии международная туристическая ярмарка ITE2025

Единственная в Гонконге и крупнейшая в Азии международная туристическая ярмарка ITE2025, которая включает в себя 39-ю выставку ITE (досуг) и 20-ю выставку ITE MICE, пройдет с 12 по 15 июня 2025 года в Гонконгском центре конференций и выставок (зал 1A-1E).

Ежегодная выставка ITE в 2025 году станет 39-ой с момента запуска и 5-ой физической после Covid-19 и является проверенной маркетинговой и торговой платформой для охвата региональных и местных посетителей-специалистов, а также премиальных индивидуальных туристов в Гонконге и других городах района Большого залива. Эти крупные рынки стремительно восстанавливаются!

Ярмарка ITE2024 использовала 5 залов вместо 4 в 2023 году. На эту международную ярмарку 87% из 515 участников приезжают из-за рубежа, в том числе из 20 новых стран и регионов (2/3 из-за пределов Азии)!

A section of the front row of ITE Hong Kong 2024 across five halls, which roughly a quarter of one kilometer long, showcases many specially designed pavilions by international destinations from various continents and often packed with visitors.

Часто являясь третьим по величине источником туризма в Азии по расходам при выезде, жители Гонконга совершили 72,2 миллиона выездов в 2023 году, восстановившись до 76,8% от состояния до пандемии 2019 года; и 2,27 миллиона (30% населения) выездов за пять дней пасхальных каникул в 2024 году.

Ярмарка ITE2024 привлекла 7023 покупателей и посетителей-специалистов (+18,4%) и 63027 простых посетителей (+12,7%). В частности, на 24,8% больше или 3200 региональных покупателей и торговых посетителей, среди них 61% из материкового Китая, которые включают в себя торговые делегации, и 39% из других частей Азии.

За 4 дня были проведены сетевая сессия KOL, отраслевые форумы, презентации и около 100 торговых и публичных семинаров по туризму.

Фактически, региональные посетители-специалисты и простые посетителей восстановились до 75,2% и 85,6% и т.д. Простыми посетителями ITE являются премиальные индивидуальные туристы, которые, 2/3 которых, согласно опросу, потратят больше на поездки в будущем году, а также частые путешественники.

Ежегодная выставка ITE, организованная TKS Exhibition Services Ltd, поддерживается Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики при поддержке Совета по туризму Гонконга