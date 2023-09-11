В городе Ичунь на северо-востоке Китая стартовала Национальная лига керлинга

В городе Ичунь, который расположен в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, стартовала Лига керлинга Китая 2023 (Ичунь).

В восьмидневном турнире, который продлится до 16 сентября, примут участие 42 команды из Пекина, Чунцина, Хэйлунцзяна и ряда других провинций. Эти команды встретятся в мужских, женских и смешанных парных турнирах, и всего запланировано 128 матчей.

Players compete in the China Curling League in Yichun, northeast China’s Heilongjiang Province on Sept. 9, 2023.

Ичунь, который часто называют «родным городом керлинга», с 2011 года стал местом проведения многочисленных международных и внутренних соревнований по керлингу.

По данным Информационного управления муниципалитета Ичуня, в последние годы город использует свои зимние ресурсы, а также Лигу керлинга Китая для поощрения интеграции смежных отраслей. Эта стратегия направлена на развитие экономики в области ледово-снежных соревнований и развлечений с ярко выраженными местными особенностями.