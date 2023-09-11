В городе Ичунь на северо-востоке Китая стартовала Национальная лига керлинга

Мир
11 сентября 2023

В городе Ичунь, который расположен в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, стартовала Лига керлинга Китая 2023 (Ичунь).

В восьмидневном турнире, который продлится до 16 сентября, примут участие 42 команды из Пекина, Чунцина, Хэйлунцзяна и ряда других провинций. Эти команды встретятся в мужских, женских и смешанных парных турнирах, и всего запланировано 128 матчей.

Players compete in the China Curling League in Yichun, northeast China’s Heilongjiang Province on Sept. 9, 2023.

Ичунь, который часто называют «родным городом керлинга», с 2011 года стал местом проведения многочисленных международных и внутренних соревнований по керлингу.

По данным Информационного управления муниципалитета Ичуня, в последние годы город использует свои зимние ресурсы, а также Лигу керлинга Китая для поощрения интеграции смежных отраслей. Эта стратегия направлена на развитие экономики в области ледово-снежных соревнований и развлечений с ярко выраженными местными особенностями.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Сергей Павловский выпустит песню на стихи Михаила Гуцериева

Мир

Роботы Dreame Technology в центре внимания на Всемирной конференции робототехники 2023

Технологии

Arctech поставил 240 МВт солнечных трекинговых систем для проекта солнечной энергетики в Узбекистане

Общество

Второй GLOBAL EVENT FORUM: индустрия готова к прорыву