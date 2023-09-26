В Хабаровске прошла школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста

22 сентября в Хабаровске состоялась школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста (Комплекс мер) в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В работе школы приняли участие Наталья Воронина, главный внештатный специалист гериатр Хабаровского края, Илья Бабенко, руководитель проектного офиса «Старшее поколение», главные специалисты по гериатрии, терапии и общей врачебной практике (семейная медицина), медицинской профилактике, эндокринологии, анестезиологии-реаниматологии, ревматологии, травматологии-ортопедии, медицинской реабилитации, скорой медицинской помощи, офтальмологии, участвующих в реализации Комплекса мер, более 50 медицинских специалистов Хабаровского края.

В программе школы были освещены основные вопросы профилактики падений и переломов, а также организации и внедрения комплекса мер, направленных на улучшение текущей практики оказания медицинской помощи пациентам старше 60 лет.

«На школе у всех есть прекрасная возможность задать вопросы коллегам из Москвы, они поделятся колоссальным опытом по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста» – обратился к участникам школы Максим Горелов, главный внештатный специалист по развитию амбулаторной медицинской помощи министерства здравоохранения Хабаровского края.

Программа профилактики падений и переломов внедряется в десяти регионах страны, в том числе в Хабаровском крае. Участники мероприятия обсудили, что необходимо выявлять пациентов с риском переломов, оценивать эти риски и формировать группы, требующие особого внимания. На базе региона должна быть создана служба, которая будет заниматься профилактикой повторных переломов. Снижая количество таких травм, будет возможно улучшать прогноз пациентов.

«Нежелание специалистами оперировать пациентов пожилого возраста с сопутствующей соматической патологией приводят к высокой летальности, а эффективность решения проблемы остеопороза и переломов во многом зависит от ее социального признания», – отметила Людмила Евстигнеева, заведующая ревматологическим отделением Свердловской областной клинической больницы № 1.

Федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова реализует мероприятия по созданию гериатрической службы в регионах Российской Федерации, в том числе создание региональных гериатрических центров и гериатрических отделений, в которых будут получать помощь граждане старшего трудоспособного возраста.