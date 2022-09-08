В ходе Moldova Business Week 2022 будет представлена инвестиционная инициатива «Молдова — решение для региональной цепи поставок»

Реагируя на беспрецедентные и неотложные проблемы, вызванные ситуацией в Украине, Республика Молдова стремится к реализации программы реформ в области развития в поддержку экономических преобразований в стране. Недавно Республика Молдова получила статус кандидата в члены ЕС, но ее экономический и логистический потенциал до сих пор не реализован. Страна приобрела особое значение после того, как региональный конфликт подчеркнул потребность в украинском экспорте и поставках азиатских товаров. Несмотря на ряд серьезных экономических проблем, Молдова продемонстрировала максимальную гибкость и способность адаптироваться к новому контексту, применив на основе новой информации серию плодотворных стратегий, направленных на быстрое реагирование на потребности деловой среды и, особенно, инвесторов.

Новая инициатива Республики Молдова будет представлена 15-16 сентября на главном экономическом форуме страны Moldova Business Week 2022. Ее цель — подтверждение того, что Молдова станет жизнеспособной альтернативой для релокации бизнеса и цепей поставок в новых региональных реалиях. В программе примут участие местные и международные эксперты, представители правительственных органов, владельцы предприятий, лица, принимающие решения, а также известные гости, в том числе американский политолог и экономист Фрэнсис Фукуяма (Francis Fukuyama).

За минувший год компании из 19 стран продемонстрировали свою заинтересованность в инвестировании более 1 млрд евро в сектор информационных технологии, аутсорсинг бизнес-процессов и НИОКР в Республике Молдова. Более 83% от объема инвестиций пришлось на Европейский союз, и эта тенденция сохраняется на протяжении последних четырех лет.

Форум Moldova Business Week 2022 станет источником ценной информации о том, как Молдова может превзойти ожидания инвесторов, продвигая адаптированные стратегии, направленные на поддержку инвесторов, и выступая в качестве моста между Востоком и Западом, а также предлагая доступ к рынку, насчитывающему более 1 миллиарда потенциальных клиентов. Команда Invest Moldova окажет помощь заинтересованным инвесторам в реализации проектов в Молдове.