В холдинге «Вертолеты России» испытали БПЛА БАС-200 с максимальной загрузкой

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех провел испытания беспилотника БАС-200, в ходе которых БЛА впервые совершил учебно-тренировочные полеты с максимальной взлетной массой, которая достигала максимальной проектной — 200 кг.

БЛА вертолетного типа БАС-200 спроектирован по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом, оснащен роторно-поршневым двигателем системы Ванкеля.

Максимальная удаленность беспилотника от пункта управления составляет более 80 км. При необходимости управление аппаратом может передаваться от станции к станции, и тогда максимальная дальность составит 400 км. Продолжительность полета с грузом 50 кг — до 4 часов.

«Большая грузоподъемность БАС-200 позволяет не только эффективно использовать его при доставке грузов, но и расширяет возможности комплекса при использовании оборудования для мультиспектральной съемки, которая применяется в лесном и сельском хозяйстве, для геологоразведки и экологического мониторинга. Информация с БПЛА передается на пункт управления в режиме реального времени, что важно также при проведении поисково-спасательных работ», – отметил первый заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по производству вертолетной техники Олег Гуляев.

БАС-200 может нести гравиметр, магнитометр, спектрометр, гиростабилизированную оптико-электронную систему и другое оборудование для геологоразведки и мониторинга местности. Все эти приборы уже протестированы в составе аппарата.

Комплекс БАС-200 состоит из наземной станции управления, транспортного контейнера и двух беспилотных летательных аппаратов. Станция управления оснащена двумя автоматизированными рабочими местами: внешнего пилота и оператора навесного оборудования. Беспилотники размещаются в транспортном контейнере с лебедками, заправочной системой и ремонтным комплектом.

Беспилотник представлен холдингом «Вертолеты России» на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2023, которая проходит с 18 по 20 мая в Москве. Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова (АО «НЦВ Миль и Камов») создан в 2019 году на базе АО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» и АО «Камов». На этих предприятиях разработаны свыше 20 основных типов вертолетов и их многочисленные модификации. АО «НЦВ Миль и Камов» проводит научные исследования, проектирует, строит и испытывает опытные образцы вертолетов, внедряет их в серийное производство, модернизирует, сопровождает в производстве и эксплуатации вертолеты «Ми» и «Ка». В состав предприятия входят объединенное опытно-конструкторское бюро, опытное производство, а также экспериментально-исследовательский (стендовый) комплекс и летно-испытательный центр.

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, национальный центр вертолетостроения, объединяющий в себе компетенции двух конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.