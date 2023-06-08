В Ингушетии открылась выставочная галерея при ДК Сунжи

Одной из главных достопримечательностей Северного Кавказа и крупнейшим центром изобразительного искусства в регионе обещает стать первая выставочная галерея Дворца культуры г. Сунжа в Ингушетии.

Строительство выставочного комплекса было начато в конце 2022 года и завершено весной 2023. А 4 июня нынешнего года состоялась торжественная церемония открытия выставочной галереи. В мероприятии принял участие руководитель региона Махмуд-Али Калиматов. Объект создан при поддержке благотворительного фонда «Сафмар» мецената Михаила Гуцериева.

Всего площадь галереи превышает 2 тыс. квадратных метров. Здание внутри разбито на несколько современных просторных выставочных залов, где будут размещаться различные экспонаты экспозиций – картины, скульптуры, другие артефакты, а также административные службы музея.

Благотворительным фондом «Сафмар» были профинансированы основные строительно-монтажные работы, в т.ч. и вся инженерная инфраструктура здания и обустройство наружных сетей.