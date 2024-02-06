В Ингушетии открыли школу реставраторов памятников каменного зодчества

Школа реставраторов памятников каменного зодчества начала свою работу в комплексе Нижний Пуй (горная Ингушетия). В данной области наметился дефицит квалифицированных специалистов, поэтому в регионе решено начать подготовку кадров.

Благотворительный фонд «САФМАР», основателем которого является предприниматель и меценат Михаил Гуцериев, взял на себя бремя всех расходов на организацию обучения.

Каменщики всегда были в почете у жителей Ингушетии, говорит глава республики Махмуд-Али-Калиматов. Желающие стать учащимися школы должны пройти собеседование. Прохождение курса завершится сдачей специального экзамена, лишь после этого специалисты смогут приступить к работам на объекте. Чрезвычайно актуальным появление школы реставраторов памятников каменного зодчества является именно сегодня, так как на ближайшие 10 лет в республике запланировано проведение масштабных реставрационных работ.

Слушатели школы будут обучаться премудростям искусства восстановления средневековых башен и иных каменных строений. Сейчас к занятиям уже приступили 12 учащихся из первой группы, набранной для обучения профессии реставратора.