В Ингушетии подвели итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

Экономика
24 февраля 2025

В Ингушетии в течение 6 последних лет около 1 млрд руб. направлено на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Выделенные средства позволили благоустроить 190 общественных пространств в 9 муниципальных образованиях.

Благоустройство 48 общественных мест массового отдыха было проведено в 2019 году. Всего работы обошлись в 147 млн руб.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году был профинансирован на 224 млн руб., что позволило благоустроить 43 общественных пространства.

В общей сложности 135 млн руб. было выделено на благоустройство 34 общественных территории в 2021 году. В 2022 году на эти цели было выделено 136 млн руб. – благоустроено 22 общественных пространства.

За два последних года было выделено 348 млн руб., за счет которых удалось привести в порядок 43 общественных территории.

По словам Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, региональный проект «Формирование комфортной городской среды» позволяет добиться повышения привлекательности и удобства населенных пунктов для их жителей и гостей.

Фото: ingushetia.ru

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