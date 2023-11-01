В Ингушетии работает 178 первичных отделений «Движения Первых»

В Ингушетии по состоянию на 30 октября открыто 178 первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», деятельность которого направлена на воспитание, организацию досуга подростков и формирование мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных целей.

По словам главы Ингушетии Махмуда Али-Калиматова, деятельность «Движения Первых» способствует активному развитию молодых людей в разных сферах, позволяя им приносить пользу обществу. Результатом организуемых движением мероприятий становится укрепление связи молодых людей со сверстниками, раскрытие их потенциала, усовершенствование навыков и обретение новых связей.

Первичные отделения «Движения Первых» работают на базе школ, учреждений высшего профессионального образования, дополнительного образования детей, а также в организациях, образующих инфраструктуру молодежной политики.

Как сообщает региональное отделение «Движения Первых», регистрацию на сайте будьвдвижении.рф прошли уже порядка 17 тыс. участников, при этом 1 150 человек зарегистрированы как наставники.