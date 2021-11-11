В интернете показан одиннадцатый эпизод 3 сезона патриотического реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить»

На прошлой неделе в социальных сетях и на платформе онлайн-кинотеатра Okko вышел одиннадцатый, предпоследний, выпуск третьего сезона молодежного реалити «Пережить, чтобы помнить».

В новой серии «Берёзовый замес» шесть участников прошли два испытания. Тик-токеры Аня Оушен и Андрей Барановский, а также спортивные тренеры Елизавета Нагаева и Владислав Иванов отправились форсировать реку. Их испытание было основано на подвиге 12 бойцов-добровольцев отряда сержанта Владимира Немчикова, которые в июне 1944 года вызвали на себя огонь вражеской артиллерии, толкая перед собой плоты с установленными на них муляжами солдат. Это позволило нашим корректировщикам засечь позиции врага и подавить его ответным огнём. Вторая команда, состоявшая из тик-токера Стивена Темкенга и музыканта Марка Майера, занялась приготовлением обеда. В основу испытания парней легли воспоминания Анны Лукиной, пережившей финскую оккупацию. Пытаясь выжить в голодное время, люди вспоминали о таком способе пропитания, как берёзовая каша, которая готовится из подкорного слоя деревьев – заболони. На прохождение испытаний у участников на этот раз было всего 4 часа.

«Толкать плот по воде и одновременно с этим плыть было непросто. Его постоянно разворачивало течением, и нам приходилось поворачивать его обратно, что требовало еще больших усилий. Но, честно говоря, самым сложным было не это. Куда сложнее был момент, когда мы надевали гидрокостюмы. Было очень холодно, шел дождь, мы буквально задубели», — поделился после съемок Владислав Иванов.

«Я такого никогда не делал. Это удивительный опыт для меня. Мы сегодня делали чай в самоваре, варили кашу из березы и пекли хлеб на костре, который в итоге нам показался самым вкусным блюдом на свете. А еще мы с Марком много обсуждали, как все это происходило во время войны. Например, как люди поняли, что можно делать березовую кашу или отвар из хвои — это же все очень интересно!» — рассказал один из участников тик-токер Стивен Темкенг.

Впереди последняя серия третьего сезона, которая выйдет уже через две недели. Создатели проекта обещают яркий и очень интересный финал!

Напоминаем, что расширенные версии каждой серии выходят каждую субботу на платформе онлайн-кинотеатра Okko.

«Пережить, чтобы помнить» — социально-патриотическое реалити-шоу для молодежи, второй сезон которого просмотрели более 30 миллионов человек по всему миру. Съемки проходили в 12 регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Владикавказе, Ижевске и других. Третий сезон на данный момент собрал более 18 миллионов просмотров.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках национального проекта «Культура».