В исследовании Банки.ру и Phoenix определены наиболее активные в устойчивом развитии банки РФ

Несколько последних лет тема ESG и устойчивого развития бизнес-процессов активно обсуждается в СМИ. При поддержке Центрального банка и Правительства РФ крупным российским банкам удалось внедрить в свою работу ряд экологических, социальных и корпоративных направлений. Банки оказывают прямое влияние на финансирование «зеленых» проектов, организуют благотворительные акции, учитывают ESG во внутренних и внешних управленческих вопросах и решениях.

Аналитический центр финансового маркетплейса Банки.ру совместно с информационно-аналитической системой Phoenix изучил частоту упоминаний в СМИ основных направлений ESG в российской банковской сфере и проанализировал актуальность этой повестки в 2023 году.

Какие банки больше всего вкладываются в корпоративную ответственность, экологическую и социальную поддержку

Лидер по упоминаемости ESG-повестки среди банков — Сбербанк (28 793 упоминания с января по сентябрь 2023 года). В 2023 году Сбербанк получил награду в номинации «ESG-трансформация бизнеса» как локомотив изменений в области устойчивого развития финансового сектора России. Глобальная цель проекта — достижение углеродной нейтральности операционной деятельности не позднее 2030 года. Это самый крупный ESG-проект банка.

Второй банк по упоминаемости в связке с ESG — ВТБ (7 127 упоминаний с января по сентябрь 2023 года). Банк поддерживает природные объекты и экологические проекты. Помимо экологических проектов в ВТБ работает проект «Мир без слез»: за счет собственных и спонсорских средств закупаются медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы для детских больниц и клиник.

Третьим банком по числу упоминаний ESG-повестки стал Россельхозбанк (4 856 упоминаний с января по сентябрь 2023 года). Группа Россельхозбанка первой в России начала разрабатывать продукты ответственного коллективного инвестирования в сотрудничестве с партнерами — РСПП и Мосбиржей.

Среди лидеров в ESG-повестке также стоит выделить Газпромбанк (4 622 упоминания с января по сентябрь 2023 года), финансирующий более 60% отечественных проектов в области возобновляемой энергетики, спонсирующий благотворительные и образовательные проекты.

Какие банки наиболее активны в ESG-финансировании

Драйвером в направлении ESG-финансирования также выступает Сбербанк (2 679 упоминаний с января по сентябрь 2023 года). Ответственное финансирование входит в число ключевых направлений ESG-стратегии Сбербанка. В 2022 году финансовый портфель по этому направлению составил 1,3 трлн рублей.

На втором месте — Газпромбанк (443 упоминания с января по сентябрь 2023 года). Газпромбанк предлагает услуги агента, который проверяет компании на соответствие критериям устойчивого развития с целью последующего синдицированного кредитования (ESG-синдикаты).

Газпромбанк структурирует и консультирует финансовые сделки в соответствии с ESG-стандартами, предоставляет финансирование, а также участвует в капитале специальных проектных компаний.

Какие банки размещают ESG-облигации

«Зеленые» облигации размещаются на фондовой бирже, приобрести их могут инвестиционные компании, фонды, банки и частные лица.

Наиболее упоминаемым банком в связке с «зелеными» облигациями является банк ДОМ.РФ (355 упоминаний с января по сентябрь 2023). Интерес СМИ был вызван прежде всего прошедшим в феврале дебютным размещением биржевых «зеленых» облигаций. Объем выпуска облигаций составил 5 млрд рублей, срок обращения — 2 года. Ставка купона по итогам сбора книги заявок была установлена на уровне 9,70% годовых.

Второй по популярности банк, связанный с «зелеными» облигациями, — Газпромбанк (261 упоминание с января по сентябрь 2023). Банк оказывает услуги по размещению облигаций в формате ответственного финансирования на рынке капитала России. Разместить можно «зеленые» облигации и социальные облигации.

Замыкает тройку лидеров по упоминаемости в связке с ESG-облигациями Сбербанк (226 упоминаний с января по сентябрь 2023 года). Сбер еще в 2021 году выпустил собственные «зеленые» облигации на общую сумму 25 млрд рублей сроком обращения 2 года. Денежные средства, полученные от размещения «зеленых» облигаций, были использованы для рефинансирования кредитов на проекты по строительству электростанций.

Подводя итоги, можно отметить, что интерес медиа к ESG-облигациям в 2023 году оказался сравнительно низким. Во многом это следствие введенных санкций в отношении российских банков. Однако, несмотря на все сложности, разместить облигации устойчивого развития в апреле 2023 года удалось Росбанку. Объем размещения составил 3 млрд рублей.