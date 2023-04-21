В каталоге 100-го юбилейного аукциона «Живопись и графика» Аукционного дома Егоровых представлены 178 лотов

25 апреля 2023 года в Москве состоится юбилейный 100-й аукцион «Живопись и графика» Аукционного дома Егоровых – одного из наиболее известных и уважаемых аукционных домов России.

В каталоге аукциона 178 интереснейших лотов от икон старорусских мастеров до современных художников. Представлены работы таких знаменитых авторов как Иван Айвазовский, Николай Дубовской, Василий Кандинский, Иосиф Крачковский, Василий Поленов и многих других.

Подлинность работ подтверждена заключениями ведущих российских экспертов, а стартовые цены приятно удивляют.

Среди выставленных на аукцион работ современных авторов можно отметить три эксклюзивных работы широко известного художника Рунета – Васи Ложкина. Это первое появление картин культового мастера на аукционах.

Торги пройдут в офисе Аукционного дома Егоровых на Пречистенке, там же проходит предаукционная выставка. Принять участие в аукционе возможно очно, по телефону или онлайн.