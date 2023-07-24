В Казани прошла школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста

20 июля в Казани состоялась школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста (Комплекс мер) в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В работе школы приняли участие Рамиль Мухаматдинов, главный внештатный специалист гериатр Республики Татарстан, Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главные специалисты по гериатрии, терапии и общей врачебной практике (семейная медицина), медицинской профилактике, эндокринологии, анестезиологии-реаниматологии, ревматологии, травматологии-ортопедии, медицинской реабилитации, скорой медицинской помощи, офтальмологии, участвующих в реализации Комплекса мер, более 80 медицинских специалистов Республики Татарстан.

В программе школы были освещены основные вопросы профилактики падений и переломов, а также организации и внедрения комплекса мер, направленных на улучшение текущей практики оказания медицинской помощи пациентам старше 60 лет.

«Гериатрия в Республике Татарстан успешно развивается, за последние несколько лет нам удалось создать систему амбулаторных и стационарных медицинских учреждений для лиц старшего поколения. Благодаря опыту и знаниям, которые нам передадут докладчики на школе, нам предстоит совместными усилиями внедрить комплекс мер по профилактике падений и переломов» – обратился к участникам школы Рамиль Мухаматдинов, главный внештатный специалист гериатр Республики Татарстан.

Программа профилактики падений и переломов внедряется в десяти регионах страны, в том числе в Республике Татарстан. Участники мероприятия обсудили, что необходимо выявлять пациентов с риском переломов, оценивать эти риски и формировать группы, требующие особого внимания. На базе региона должна быть создана служба, которая будет заниматься профилактикой повторных переломов. Снижая количество таких травм, будет возможно улучшать прогноз пациентов.

«После перелома вероятность последующего перелома увеличивается в три раза после первого перелома, в пять раз после второго перелома и в восемь раз после третьего перелома», – отметила Людмила Евстигнеева, заведующая ревматологическим отделением Свердловской областной клинической больницы № 1.

Федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова реализует мероприятия по созданию гериатрической службы в регионах Российской Федерации, в том числе создание региональных гериатрических центров и гериатрических отделений, в которых будут получать помощь граждане старшего трудоспособного возраста.