В Китае открывается выставка Smart China Expo 2022 для продвижения сотрудничества в сфере технологий

Выставка Smart China Expo (SCE) 2022 проводится в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая с 22 по 24 августа. В ходе мероприятия будут обсуждаться планы развития, последние достижения и актуальные темы, касающиеся применения передовых разработок интеллектуальной науки в сфере строительства «умных городов».

В выставке SCE 2022 принимают участие ученые с мировым именем, в том числе лауреат Нобелевской премии 2010 года Константин Новоселов (Konstantin Novoselov) и лауреат премии Тьюринга 2021 года Джек Донгарра (Jack Dongarra), ученые Китайской академии наук и Китайской инженерной академии, а также руководители таких известных компаний, как Changan Auto, Alibaba Group и Huawei. Они выступили сегодня в видеоформате на церемонии открытия и саммите SCE, рассказав о новых технологиях, разработках и тенденциях в строительстве «умных городов».

В выставке приняли участие более 50 компаний из списка Fortune Global 500 и списка Fortune China 500, включая Huawei, Bosch, BOE и Inspu. Программа мероприятия также включает глобальный запуск версии V2.0 программного обеспечения для вычислений Beitai Tianyuan и первый запуск коммерческой схемы автономного вождения Baidu.

В выставке площадью 90 000 квадратных метров участвуют 557 экспонентов из 19 стран и регионов, включая Италию, и представлены более 1560 сценариев применения в более чем 30 областях, а также широко используются такие информационные технологии, как Naked Eye 3D, Virtual Reality (VR) и Extended Reality (XR).

В этом году на выставке SCE освещаются самые современные достижения. На мероприятии представлено 58 новых продуктов, таких как декодер высокого разрешения 8k и интеллектуальная механическая мастерская, 15 новых технологий, включая интеллектуальное земледелие в пустыне с элементами социализации, 24 новых приложения, таких как платформа для обработки больших данных для управления городом City Brain, и 16 новых достижений, связанных с микрочипами и системой IntelliSense.

Сосредоточившись в этом году на «умном городе», SCE назначила почетным гостем провинцию Сычуань с целью ускорения развития интеллектуальных отраслей в Чэнду и Чунцине посредством сотрудничества.

Выставка SCE, отмечающая в этом году свое пятилетие, поможет Чунцину ускорить строительство «умного города» и содействовать глубокой интеграции цифровых технологий и социально-экономическому развитию. Дополнительно также будут стимулироваться интеграция и обмен передовыми технологиями между Китаем и другими странами в сфере интеллектуального анализа больших данных — процесс, в котором Чунцин является центральным элементом.