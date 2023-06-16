В китайском городе Вэйхай успешно прошла открытая регата HOBIE 2023

С 10 по 11 июня в китайском городе Вэйхай прошла открытая регата HOBIE 2023, в которой приняли участие 40 команд HOBIE из 13 провинций Китая, а также пяти стран и регионов. После двух дней соревнований команда Wanning Dream Team из Хайнаня стала чемпионом в открытом классе, а команда Dache Team из Гонконга возглавила мастер-класс.

Открытая регата HOBIE в Вэйхае — это международный парусный турнир HOBIE, который проводится в городе Вэйхай и совместно организуется Международной ассоциацией класса HOBIE, Китайской яхтенной ассоциацией, Управлением по делам спорта провинции Шаньдун и Организационным комитетом крупных спортивных мероприятий Вэйхая. Он проводится ежегодно во второй уикенд июня. Спортсмены, среди которых Йе Вэй (Ye Wei) из команды Guizhou Shenlan 1988 и Хэ Хуэй (He Hui) из Wanning Dream, вошли в первую группу китайских спортсменов, участвовавших в чемпионате мира HOBIE благодаря участию в Вэйхае. Многие спортсмены считают, что участие в парусном турнире HOBIE в Вэйхае, где спорт впервые появился на территории Китая, является не только ностальгическим, но и церемониальным.

После многих лет развития культура парусного спорта пустила свои корни в Вэйхае. В настоящее время в городе Вэйхай насчитывается 476 судов различных типов и 16 зарегистрированных организаций, занимающихся парусным спортом и другими морскими видами спорта. В общей сложности здесь появилось более 4000 любителей парусного спорта. Турнир «Открытая регата HOBIE в Вэйхае» в настоящее время превратился в эксклюзивный спортивный туризм в Китае и вошел в десятку ведущих независимых мероприятий в сфере интеллектуальной собственности провинции Шаньдун, являясь одним из ключевых проектов в области спортивного туризма.

Тем временем в городе Вэйхай оргкомитетом был проведен 1-й Вэйхайский карнавал морских видов спорта, на котором были представлены 17 видов морского досуга, таких как парусный спорт, виндсерфинг, паддлборд и моторная лодка. Таким образом, все большее число граждан и туристов могут участвовать в этих видах спорта и ощущать их очарование.