В Комитете по здравоохранению Ленинградской области состоялось совещание по профилактике падений и переломов

6 июля в Комитете по здравоохранению Ленинградской области состоялось совещание по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в регионе (Комплекс мер, Мероприятие) в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В мероприятии приняли участие Алексей Вальденберг, заместитель председателя Комитета по здравоохранению (КЗ) Ленинградской области, Елена Фролова, главный внештатный специалист гериатр Минздрава России по СЗФО, Карина Цаголова, главный внештатный специалист гериатр КЗ Ленинградской области, Илья Бабенко, руководитель проектного офиса «Старшее поколение», Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (РГНКЦ), главные внештатные специалисты по скорой медицинской помощи, по медицинской профилактике, по ревматологии, по медицинской реабилитации, по травматологии-ортопедии, по офтальмологии, по эндокринологии, участвующих в реализации Комплекса мер, представители медицинских учреждений.

«Совещание посвящено комплексу мер по профилактике падений и переломов. В Ленинградской области часть мероприятий в рамках реализации Комплекса мер уже реализованы, но мы все еще нуждаемся в методической, информационной и организационной поддержке», – обратился к участникам совещания Алексей Вальденберг, заместитель председателя КЗ Ленинградской области.

С докладом о роли ревматолога в ходе реализации комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста, выступила Наталья Торопцова, заведующая лабораторией остеопороза научно-исследовательского института ревматологии им. В. А. Насоновой. Он отметила, что основными факторами успеха в профилактике переломов являются раннее выявление лиц, нуждающихся в назначении терапии, дифференциальная диагностика с другими заболеваниями и состояниями, протекающими со снижением минеральной плотности кости и переломами, правильный выбор антиостеопоротического препарата, приверженность пациента лечению и продолжительность лечения.

По результатам совещания участникам были поставлены задачи, которые помогут в успешной реализации Комплекса мер на территории региона. Среди них организация маршрутизации и оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия», подготовка клинических рекомендаций, а также создание принципов организации системы профилактики повторных переломов.

Федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова реализует мероприятия по созданию гериатрической службы в регионах Российской Федерации, в том числе создание региональных гериатрических центров и гериатрических отделений, в которых будут получать помощь граждане старшего трудоспособного возраста. На текущий момент в 76 регионах открыто 77 гериатрических центра.