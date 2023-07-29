В компании «Ангстрем» высоко оценили сотрудничество с РГХПУ имени С. Г. Строганова

Мебельная компания «Ангстрем» и Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова (Москва) завершили первый этап совместного проекта «Дом – дизайн объединяет мебель». Это первая в истории современной мебельной отрасли России коллаборация крупного производителя продукции и молодых дизайнеров, целью которой является разработка новых экспериментальных коллекций мебели и расширение ассортиментной линейки конкретного предприятия.

Первый этап совместного проекта проводился в марте-июне 2023 года. Компания «Ангстрем» изготовила 17 прототипов мебельных модулей для дипломных работ всех выпускников кафедры «Дизайн мебели» РГХПУ имени С. Г. Строганова. Все студенческие работы объединены одной темой «Мебель для большой страны». «Это уникальный случай, когда такая большая компания взяла на себя столь серьезную нагрузку, в том числе и финансовую. Проработка прототипов и изготовление экспериментальных образцов – дорогостоящий проект», подчеркнул президент Союза дизайнеров России, академик Национальной академии дизайна, член Совета по инжинирингу и промышленному дизайну при Минпромторге России, член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, арт-директор и основатель Stavitsky Design, дизайнер Виталий Ставицкий.

Авторами творческих разработок стали сами студенты, однако в своих проектах они учитывали реальные технологические и производственные возможности «Ангстрема». Еще одним условием участия в проекте была разработка не только самого прототипа мебели, но и минимально необходимых элементов маркетинга и сервиса – названия модели, упаковки, инструкции по сборке, а также комплекта технической документации. Все дипломные работы студенты представили Государственной экзаменационной комиссии, в которую вошли известные российские дизайнеры и представители мебельных компаний, 1 июля 2023 года.

«Мы ставили перед собой задачу воплотить все новаторские идеи молодых дизайнеров, какими бы сложными в изготовлении они ни были, и нам это удалось. Но, разумеется, между выставочным образцом и серийным производством есть существенная разница. В первую очередь, она в себестоимости, – рассказал исполнительный директор «Ангстрем» Вадим Чернушкин, – Однако хочу подчеркнуть, что главной нашей целью было помочь молодым дизайнерам стартовать в профессии, и мы будем рады, если они придут к нам в компанию, чтобы самостоятельно доработать и воплотить свои идеи».

«Перед нами не стояла задача удивить всех особенностями коллекционного дизайна, совсем наоборот – мы стремились создать концептуально новую линейку мебели в едином стиле, которая бы подходила под интерьер самой обычной квартиры. Мы хотели расширить ассортиментную линейку компании «Ангстрем» за счет современных, понятных, эргономичных и доступных для массового производства предметов мебели и интерьера», – говорит дизайнер, и.о. заведующего кафедрой «Дизайн мебели» РГХПУ имени Строганова, совладелец компании «Малиже» и руководитель дизайн-студии Shalidesign Лилия Макарова.

«Студенты РГХПУ имени Строганова создали целый ряд интересных экспериментальных моделей, разных по стилистике, но объединенных общей идеей. В ходе второго этапа нашего совместного проекта некоторые из работ выпускников «Строгановки», после необходимой доработки уже специалистами «Ангстрема», в ближайшем будущем встанут в серийное производство, – отметил Вадим Чернушкин, исполнительный директор компании «Ангстрем». – Нас порадовало, что авторы работ использовали простые материалы и простые технологии, но смогли объединить их так, что на выходе получились максимально функциональные, эргономичные, удобные в использовании, яркие и красочные с точки зрения дизайна, но вместе с тем недорогие в производстве предметы мебели».

По словам генерального директора Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности России Тимура Иртуганова, история сотрудничества компании «Ангстрем» и РГХПУ имени Строганова должна стать примером для многих производителей мебели. «Ангстрем» продемонстрировал новый, инновационный, подход к развитию мебельного дизайна. Впервые в современной истории отечественной мебельной отрасли столь крупный производитель продукции решился на столь смелый шаг – серийное производство массовых коллекций мебели по экспериментальным проектам молодых талантливых дизайнеров, подчеркнул Тимур Иртуганов. Это особенно актуально для сегодняшнего состояния мебельной отрасли, во многом ориентированной на потребности строителей, уверен он. «Российские производители мебели уже давно научились делать качественную и недорогую мебель. Но уже в ближайшей перспективе застройщики при выборе поставщика мебели будут все больше и больше ориентироваться на дизайн продукции», – считает Тимур Иртуганов.

Одной из задач некоммерческого проекта «Дом – дизайн объединяет мебель» являлось развитие высшей школы дизайна, поиск и поддержка молодых талантливых специалистов в сфере дизайна мебели. «Мы оцениваем данный проект как успешный и планируем и в дальнейшем продолжать развивать сотрудничество с профильными дизайнерскими вузами. Наша компания заинтересована в том, чтобы дизайн простых вещей в нашей стране развивался и приобретал собственный стиль и уникальные черты», – заявил Вадим Чернушкин, исполнительный директор компании «Ангстрем».

Подобное сотрудничество очень важно для развития отечественной школы дизайна, подчеркнул Виталий Ставицкий. «Подготовка дизайнеров во многом связана с работой над реальными задачами. Молодые специалисты должны иметь как можно больше возможностей для творчества, которое опиралось бы на существующую технологическую базу. В рамках сотрудничества с реальными заказчиками начинающие дизайнеры решают задачи в области инжиниринга, конструирования и создают конкурентоспособный на рынке продукт», – пояснил Виталий Ставицкий. Он уверен, что в России есть мебельные производства, способные занять освободившиеся после ухода иностранных компаний сегменты рынка. «Новые разработки, в том числе в области дизайна, способны стимулировать производственный бум в области мебели и интерьерных решений, а также в будущем дать российским мебельным компаниям серьезные конкурентные преимущества на мировых рынках», – заявил Виталий Ставицкий.

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