В компании «Мария» объяснили решение вернуться на рынок Ульяновской области

Мебельная компания «Мария» планирует вернуться на рынок Ульяновска. По словам Ольги Федорченко, сегодня под брендом «Марии» объединены, наряду с кухнями, комплексные решения для всего дома, включая мебель для прихожих, гостиных и ванных комнат. Компания будет рада снова выйти на рынок Ульяновска и представить местным жителем обновленный формат студий.

Интерес к региону вызван, главным образом, тем, что в Ульяновской области наблюдаются высокие темпы жилищного строительства. Соответственно, следует ожидать роста спроса на высококачественную мебель.

Студия «Мария» уже работала в Ульяновске, но в фирменном формате бренд не представлен в городе уже свыше 8 лет. Компания организовала бизнес-встречу для обсуждения перспектив открытия студии обновленного формата. Мероприятие, прошедшее в Radisson Ulyanovsk, собрало представителей делового сообщества Ульяновска.

Встреча должна была длиться четыре часа, однако в реальности участники провели вместе свыше пяти часов. Гости проявили повышенный интерес к обсуждаемым на мероприятии темам.