В компании «Мария» объяснили решение вернуться на рынок Ульяновской области

Экономика
22 марта 2024

Мебельная компания «Мария» планирует вернуться на рынок Ульяновска. По словам Ольги Федорченко, сегодня под брендом «Марии» объединены, наряду с кухнями, комплексные решения для всего дома, включая мебель для прихожих, гостиных и ванных комнат. Компания будет рада снова выйти на рынок Ульяновска и представить местным жителем обновленный формат студий.

Интерес к региону вызван, главным образом, тем, что в Ульяновской области наблюдаются высокие темпы жилищного строительства. Соответственно, следует ожидать роста спроса на высококачественную мебель.

Студия «Мария» уже работала в Ульяновске, но в фирменном формате бренд не представлен в городе уже свыше 8 лет. Компания организовала бизнес-встречу для обсуждения перспектив открытия студии обновленного формата. Мероприятие, прошедшее в Radisson Ulyanovsk, собрало представителей делового сообщества Ульяновска.

Встреча должна была длиться четыре часа, однако в реальности участники провели вместе свыше пяти часов. Гости проявили повышенный интерес к обсуждаемым на мероприятии темам.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Мужчины и ЗОЖ: тренд, требующий изменения

Общество

Русский след в мировой моде обсудят профессионалы индустрии на Московской неделе моды

Общество

Clé de Peau Beauté объявил Решму Сауджани лауреатом премии Power of Radiance 2024  

Общество

Фонд Юрия Лужкова сохраняет и развивает богатейшее наследие, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель