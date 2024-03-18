В компании «Р7» рассказали о масштабном обновлении приложений «Р7-Команда» для iOS и Android

Технологии
18 марта 2024

Компания «Р7» объявила о масштабном обновлении модуля видеоконференцсвязи «Р7-Команда». Речь идет о новых версиях приложения для мобильных устройств (iOS и Android).

Среди новшеств версии для iOS следует отметить возможность подключения к личному звонку ещё одного участника. Кроме того, разработчики предусмотрели возможность форматирования текста в сообщениях (курсив, подчеркивание, зачеркивание, выделение жирным). Отныне любому пользователю несложно несколькими касаниями создать групповой звонок. Теперь предусмотрено отображение ссылок в чате с предпросмотром. Разработчики поработали над облегчением маршрутизации звукового потока при пользовании внутренним динамиком – пользователи оценят новшество при прослушивании и просмотре аудио- и видеофайлов.

Значительно обновлена и версия для Android, которая пополнилась индикатором качества канала. Разработчики позаботились о быстром доступе к микрофону в ходе конференций. Также появилась возможность отправлять в чат несколько файлов одновременно, и через контекстное меню – одного сообщения, файла, документа сразу в несколько чатов.

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