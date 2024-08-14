В компании «Яков и Партнёры» назвали ключевые вызовы и возможности энергоперехода в России

Компания «Яков и Партнёры» опубликовала исследование «Энергетический переход. Вызовы и возможности для России». По мнению специалистов, основой долгосрочного успеха энергоперехода в России и мире является «озеленение» ископаемого топлива и развитие технологий низкоуглеродной энергетики, находящихся сегодня за горизонтом коммерческого использования.

Опережающее технологическое развитие и создание новых бизнес-моделей формируют потенциал для получения «преимущества первого игрока» и открывают новое окно возможностей. С учетом требуемых изменений и текущих неопределенностей эксперты выделяют два основных сценария развития мирового энергобаланса. Это базовый сценарий «Рациональный баланс», предусматривающий учет экологических и экономических интересов при формировании энергетического портфеля, и пессимистичный «Ускоренная деглобализация», в котором поляризация мира и разрушение энергетических цепочек поставок ведут к значительному замедлению энергоперехода.

Оптимальным сценарием «Рациональный баланс» к 2050 г. в мире доля первичной энергии из ископаемых источников прогнозируется до 55%, а в России – 75%, то есть они все еще будут доминировать.

Использование окна возможностей для России потребует развития трех ключевых направлений: обеспечение энергетического суверенитета, ускоренный расширение внутреннего спроса и разработка новых технологий производства низкоуглеродной энергии.

Развитие этих ключевых направлений не только даст непосредственный положительный эффект для индустрии, но и расширит экспортный потенциал российской энергетики