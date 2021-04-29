В Краснодаре обсудили строительство дороги на улице Бульвар Интернациональный

Депутат Госдумы Владимир Евланов начал региональную неделю со встречи с жителями Прикубанского округа Краснодара.

Парламентарий обсудил с краснодарцами насущные проблемы микрорайона и способы их решения.

На улице Бульвар Интернациональный при содействии депутата построили фекальную канализацию и положили новый тротуар. Сейчас специалисты оформляют документы для ввода в эксплуатацию.

В последние годы в Краснодаре проблема отсутствия фекальной канализации стоит особенно остро. Появляется много незаконных врезок фекальных стоков в городскую ливневку. В этом году планируется строительство сетей фекальных канализации на центральных улицах города и подключение к ним горожан.

— Это большая работа, которая требует серьезных вложений. При необходимости я как депутат Госдумы обращусь в федеральный центр за поддержкой, — сказал Владимир Евланов.

Руководитель инициативной группы жителей улицы Бульвар Интернациональный Валерий Коновалов от лица всех жителей поблагодарил Владимира Евланова за помощь. Сейчас обсуждается необходимость запустить в работу проектно-сметную документацию по строительству новой дороги на улице Бульвар Интернациональный.

По словам Владимира Евланова, сегодня выделяются большие деньги на реконструкцию и строительство дорог. Но есть проблемные участки, которые, по мнению жителей, нужно ремонтировать в первую очередь.

— На местах, где ситуация с дорогами совсем запущена, я буду проводить работу в ручном режиме и добиваться, чтобы их отремонтировали в приоритетном порядке, — подчеркнул Владимир Евланов.