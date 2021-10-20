В Краснодаре открылась экспозиция «Прибыльное животноводство»

Ежегодно популярная российская выставка «Прибыльное животноводство» собирает на своих полях предпринимателей из различных федеральных субъектов, которым есть чем похвастаться в сфере разведения птицы и животноводства. В ходе выставки животноводы делятся опытом, как извлечь из фермерских проектов максимальную прибыль, а также обмениваются специальными знаниями и применяемыми технологиями.

«Экспозиция “Прибыльное животноводство” – это порядка 2,5 тысяч квадратных метров выставочных площадей, свыше 70 компаний-участников, более 25 актуальных тем деловой повестки. Искренне надеюсь, что посетители и участники смогут найти на выставке какие-то важные для себя контакты, почерпнуть полезную деловую информацию, принять какие-то перспективные решения, которые затем приведут к подписанию взаимовыгодных контрактов и последующему развитию всего бизнеса», – рассказала Елена Тельнова, директор обособленного подразделения компании MVK в Краснодаре.

Она отметила, в «Прибыльном животноводстве» традиционно участвуют не только отечественные, но и зарубежные компании. В ходе выставки производители презентуют инновационные ветеринарные препараты, материалы для строительства ферм, добавки и корма, а также прочую базовую и сопутствующую продукцию, оборудование и расходные материалы для содержания животных и птиц. Также в программе экспозиции предусмотрен ряд конференций, посвященных актуальным проблемам животноводства.

Выставка открылась в среду, 20 октября и продлится три дня.

Источник фото: depvet.krasnodar.ru