В Краснодаре пройдет урбанистический форум «RE:СТАРТ»

ГК «БЭЛ Девелопмент», девелоперская компания, специализирующаяся на инвестициях, строительстве объектов недвижимости в Москве, регионах России и странах СНГ, при поддержке Краснодарского регионального отделения Союза архитекторов России и Южного территориального отделения Российской академии архитектуры и строительных наук России организует первый южный урбанистический форум.

Форум «RE:СТАРТ. Лучшие практики девелопмента в историческом центре: развивать, сохраняя» состоится 4 октября в Краснодаре.

Мероприятие направлено на популяризацию гармоничного пространственного развития российских городов и интеграции «новой архитектуры» в застройку исторического центра Краснодара и других российских агломераций и исторических поселений. Его основная задача – объединить уникальный опыт ведущих специалистов в области архитектуры, урбанистики и градостроения, создать комфортные условия для успешного диалога между городскими администрациями, девелоперами и горожанами, а также определить вектор дальнейшего развития агломераций Краснодарского края.

Форум призван продемонстрировать лучшие образцы современной комфортной городской среды и интеграции «новой архитектуры» в ландшафт исторического центра городов России и мира. В мероприятии примут участие более 100 экспертов в сфере архитектуры, градостроения, создания комфортной городской среды и культуры, в том числе, выступят более 20 спикеров (очно и онлайн) из семи регионов России.

«Перед ГК «БЭЛ Девелопмент» стоит задача объединить на одной площадке экспертов и провести открытую дискуссию о том, как интегрировать современную архитектуру в контекст исторического центра. Сегодня эта проблема крайне остро стоит перед российскими городами, и мы надеемся, что наш форум поможет профессионалам ответить на важнейший вопрос: как развивать, сохраняя», – отмечает генеральный директор ГК «БЭЛ Девелопмент» Елена Комиссарова.

В мероприятии примут участие члены архитектурного сообщества, сотрудники индустрии недвижимости, городских администраций, журналисты. Модератором форума выступит Наталья Климова, руководитель оргкомитета Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований, советник Президента Российской академии архитектуры и строительных наук России.

Сайт мероприятия: restartforum.ru.

Справка о компании:

Группа компаний «БЭЛ Девелопмент» –– профессиональная девелоперская компания, успешно работающая на рынке с 2002 года. Группа реализует проекты во всех сегментах коммерческой и жилой недвижимости. Генеральный директор «БЭЛ Девелопмент» –– Елена Ивановна Комиссарова.

Диверсифицированный портфель «БЭЛ Девелопмент» составляет более 900 тыс. кв.м недвижимости в 8 регионах России (Москва и Московская область, Нижний Новгород, Краснодарский край и Адыгея, Самара, Калининград, Новосибирск) и странах ближнего зарубежья (Армения, Таджикистан).

Среди реализованных проектов –– отели «Гранд Отель & SPA Родина» в Сочи и Hyatt в Душанбе, элитные апарт-комплексы «Гороховский 12» и «У Патриарших», клубный дом «Долгоруковская 25», реставрация городской усадьбы А.А. Петрово-Соловово-М.А. Шиллер в Москве. В сентябре 2022 года ГК «БЭЛ Девелопмент» завершила строительство элитного комплекса «Маяковский» в центре Новосибирска. Сейчас ведет строительство бизнес-центра на ул. Рашпилевская в Краснодаре и МФК «Спартак» на базе одноименного теннисного стадиона в Калининграде, занимается проектом жилого района Green Apple в Республике Адыгея, реконструкцией стадиона «Труд» в Краснодаре и реализацией других проектов.

Группа специализируется на девелопменте полного цикла и использует современный, инновационный подход на всех этапах реализации проекта –– от оценки площадки до конечного продукта.

Использование современных методов и систем проектирования позволяет воплощать проекты любой сложности и является основой для увеличения рыночной стоимости как отдельных проектов, так и всего портфеля ГК «БЭЛ Девелопмент». Профессиональная команда с высококлассной управленческой, финансово-экономической, юридической и коммерческой экспертизой в девелопменте, опыт fee-девелопмента, а также наличие в Группе собственной управляющей компании (ГК «Мэдокс») и технического заказчика (компания «Верин Вэл») позволяет реализовывать сложные и амбициозные проекты –– от реставрации исторических зданий до комплексного развития территорий.

Деятельность ГК «БЭЛ Девелопмент» соответствует целям устойчивого развития и способствует решению задач в интересах бизнеса и общества. Группа компаний учитывает приоритет социальных ценностей и заботится о создании сбалансированной городской среды в каждом проекте. Проекты «БЭЛ Девелопмент» отмечены высокими наградами и премиями от профессионального строительного сообщества.