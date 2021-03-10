В Краснодаре стартует общегородской марафон по уборке муниципальных территорий

Как заявил в среду, 10 марта, мэр Краснодара Евгений Первышов, со следующего понедельника, 15 марта, в краевом центре стартует общегородской марафон по уборке муниципальных территорий. Градоначальник отметил, месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка будет организован не только в городских микрорайонах, но и на отдаленных сельских территориях.

«На календаре у нас – весенние месяцы. Поэтому пришла пора привести в порядок придомовые территории, скверы, парки и улицы Краснодара. Это старая, добрая и полезная традиция, которую со своей стороны может поддержать любой житель нашего города», – сказал Первышов.

Он отметил, что в рамках благоустройства городских территорий в этом весеннем сезоне коммунальщики высадят около 25 тыс. новых кустарников и деревьев. Кроме того, особое внимание участники общегородского марафона уделят ликвидации стихийных свалок.

«Надеюсь, что к нашему санитарному марафону присоединится максимальное количество государственных учреждений, предприятий, компаний, управляющих операторов, коммунальных служб, общественных организаций и простых краснодарцев. Всех, кто любит наш город и желает видеть его более чистым, опрятным и комфортным для отдыха, приглашаем присоединиться к марафону», – добавил мэр Краснодара.