В Краснодаргоргазе рассказали, как будет проходить бесплатное подключение домовладений

Краснодарский край – один из лидеров среди федеральных субъектов РФ по газификации. Об этом заявил врио генерального директора Краснодаргоргаза Виталий Брижань. По его словам, в ближайших планах ведомства предусмотрено, что в течение 2021–2022 года будет проведена догазификация домовладений в некоторых регионах, в которых уже проложены внутригородские и внутрипоселковые сети.

Напомним, на сегодняшний день в Госдуму уже внесен законопроект, посвященный регулированию вопроса подключения газа к частным домовладениям.

«Процесс газификации регламентирован, постановление действует достаточно давно. Все начинается с условий подключения газа, далее идет проектирование, стройка, подписание определенных актов и завершается пуском газа к определенному объекту. В прошлом году только Краснодаргоргаз принял 3 000 заявок на подключение газа физическим лицам и 147 заявок юридическим лицам. Сейчас выполнена половина, в планах закончить проекты как можно раньше.

В свою очередь, хотелось бы порекомендовать тем, кому подключают газ, как можно скорее оформить договор для техобслуживания газового оборудования. Задача нашей организации – не только качественно предоставлять услуги, но и заботиться о безопасности населения. Лучше предусмотреть и решить проблему, чем ждать, когда она наступит», – сказал Виталий Брижань.

В обращении Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил разработать проект о бесплатном подключении газа к домам до 2023 года. Виталий Брижань отметил, что все специалисты Краснодаргоргаза успевают по графику, подчеркнув, что вопрос о газификации находится под контролем и решается в рамках задач, которые прописаны в соответствующем проекте закона.

Источник фото: прорабофф.рф