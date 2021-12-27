В Крыму предложили возбудить дело против Зеленского из-за долгов по ЖКХ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов намерен подать иск на президента Украины Владимира Зеленского из-за неуплаты последним счетов за услуги жилищно-коммунального хозяйства на полуострове. Об этом в интервью журналистам Сергей Аксенов сообщил в понедельник, 27 декабря.

«А почему бы и нет? Вот, например, меня, за что-то там они же хотят арестовать, если я прибуду в Украину. Вот и мы задержим украинского президента из-за решения суда о непогашенной задолженности по услугам ЖКХ. Конечно же, это станет возможным, если Зеленский прибудет в Крым», – рассказал Сергей Аксенов.

Известно, что Владимир Зеленский с супругой владеют в Ливадии пентхаусом, из окон этого объекта открываются превосходные виды на Ливадийский дворец. Чета Зеленских приобрела недвижимость в 2013 году, однако за все это время так ни разу и не побывала в пентхаусе. Вместе с тем, квитанции по жилищно-коммунальному хозяйству оплачивались Зеленскими достаточно исправно. Однако за последние месяцы деньги почему-то перестали поступать.

Ранее правоохранители Краснодарского края сообщили о задержании Владимира Серова, экс-вице-премьера Республики Крым. Он числился в федеральном розыске с весны 2019 года. По факту предложения посредничества при получении взятки, в апреле 2019 года в отношении Владимира Серова правоохранители возбудили уголовное дело. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил информацию о том, что экс-вице-премьер подался в бега и разыскивается полицией.

Аксенов пояснил, дело Серова связано с тем периодом, когда экс-чиновник занимал пост главы администрации Судака. Правоохранители Кубани рассказали, предварительный допрос Серова уже состоялся.

Источник фото: m.politnavigator.net