В линейке ЦМК шин KAMA PRO NR 102 представлена новая модель

Шинный комплекс KAMA TYRES запустил в производство три новых модели ЦМК шин KAMA PRO. Так, были представлены 318/65 R22,5 NT 102, 315/70 R22,5 NF 102 и 315/70 R22,5 NR 102.

«Выгодность и экономия как на покупке, так и на обслуживании в целом становится главной причиной выбора клиента в пользу этих шин, что особенно значимо при наличии большого парка автотранспорта», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

KAMA PRO NT 102 – линейка шин для осей трейлеров и прицепов, эксплуатируемых преимущественно на дорогах магистрального значения. Оптимизированный профиль, увеличенная насыщенность рисунка, новые резиновые смеси и материалы обеспечивают уменьшенное сопротивление качению (экономия топлива), уменьшенный и равномерный износ (увеличенная ходимость), улучшенное сцепление с дорогой и комфорт при движении.

KAMA PRO NF 102 – линейка шин для рулевой оси грузовых автомобилей и автобусов, эксплуатируемых преимущественно на дорогах магистрального значения. Оптимизированный профиль, увеличенная насыщенность рисунка, новые резиновые смеси и материалы обеспечивают снижение массы шин (экономия топлива), увеличение максимально допустимой нагрузки (до 4000 кг. на колесо), улучшенное управление, сцепление с дорогой и комфорт при движении, возможность безопасной эксплуатации в зимний период.

KAMA PRO NR 102 – линейка шин для ведущих осей грузовых автомобилей и автобусов, эксплуатируемых преимущественно на дорогах магистрального значения. Увеличенная ширина беговой части, увеличенная насыщенность рисунка, новые резиновые смеси и материалы обеспечивают снижение массы шин (экономия топлива), уменьшенный и равномерный износ (увеличенная ходимость), улучшенное сцепление с дорогой и комфорт при движении, возможность безопасной эксплуатации в зимний период.